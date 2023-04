Spotify erreicht Meilenstein und hat weiterhin ein Problem

Eine halbe Milliarde Nutzer sind mittlerweile mit Spotify unterwegs und nutzen den Streamingdienst. Damit ist Spotify in dieser Branche die Nummer 1, auch wenn wir die konkreten Zahlen von vielen Konkurrenten leider nicht mehr bekommen. Was wohl auch daran liegt, dass Apple Music und Co. recht weit abgeschlagen sind.

Spotify bleibt ein Verlustgeschäft

Genau genommen kommt Spotify auf 515 Millionen Nutzer, was eine ordentliche Steigerung im Vergleich zum letzten Quartal ist. Entscheidend sind aber nicht die Nutzer selbst, sondern wie viele davon für Spotify zahlen. Hier blickt Spotify auf 210 Millionen Nutzer, seit dem Vorjahresquartal ist man um 15 Prozent gewachsen.

Etwa 25 Millionen neue Nutzer bringen also ca. 5 Millionen zahlende Kunden mit, aber mit einem Verlust von 225 Millionen Euro bleibt der Dienst ein Verlustgeschäft.

Wie sieht es mit einer Preiserhöhung aus? Das könnte in diesem Jahr mit der neuen Platin-Stufe anstehen. Und dann wird wohl auch endlich mal Spotify HiFi kommen.

Der Fokus liegt aber weiterhin auf Wachstum, was vermutlich auch daran liegt, dass Spotify noch keine gute Lösung hat, wie man diese unglaubliche Menge an Nutzern in ein finanziell lukratives Geschäftsmodell umwandeln kann. Musikstreaming ist jedenfalls kein Goldtopf, auch wenn es, wie man hier gut sieht, doch sehr beliebt ist.

Irgendwann wird das sicher ein Problem, wenn es das nicht schon ist. Und ich weiß auch nicht, ob ein teureres Abo das löst. Probleme, die Konkurrenten wie Apple und Amazon nicht haben, denn dort wird das große Geld an anderer Stelle verdient.

