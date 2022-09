Spotify steigt in eine neue Kategorie ein

Spotify ist schon lange kein reiner Anbieter für Musik mehr, mittlerweile ist man auch eine Podcast-Plattform. Das liegt vor allem daran, dass das Angebot bei Musik bei allen Anbietern in etwa gleich ist und man damit nicht viel Geld verdienen kann.

Podcasts sollen Nutzer bei Spotify halten und ab sofort startet man in den USA eine neue Kategorie: Hörbücher. Diesen Schritt hat man bereits angekündigt, aber diese große Auswahl (an 300.000 Hörbüchern) wird es vorerst nur in den USA geben.

Spotify greift also Audible und Co. an und sieht Hörbücher als optimale Ergänzung zum aktuellen Portfolio. Der Markt sei außerdem noch recht klein (6 Prozent vom Büchermarkt) und wächst sehr schnell (ca. 20 Prozent), das ist eine gute Chance.

Spotify stellt sich immer breiter auf

Klingt jedenfalls nach einem logischen Schritt, aber mir ist egal, ob das bald nach Deutschland kommt. Wie bei den Podcasts bin ich der Meinung, dass die App von Spotify optimal für die Musik ausgelegt ist, aber nicht wirklich für andere Inhalte.

Es gibt zwar Podcasts bei Spotify, die ich gerne hören würde, aber ich nutze eben eine gute Podcast-App und will diese nicht wechseln (und habe mehr Podcasts als Zeit). Bei Hörbüchern wird das wohl auch so sein, da bleibe ich lieber bei Audible.

Ich bin aber mal gespannt, wie sich das bei Spotify entwickelt. Man würde auch ein paar exklusive Bücher benötigen, die Nutzer anlocken. Bei den Podcasts zahlt man sehr viel Geld für solche Inhalte, mal schauen, ob das Geld hier auch so locker sitzt.

Details für den deutschen Markt hat Spotify noch nicht genannt.

