Spotify Premium mit Werbung: So löst man das Problem
Schon vor einem Monat gab es einige Meldungen von Nutzern, die mit Werbung bei Spotify Premium kämpften. Man versprach Besserung, denn es sei nur ein Fehler und laut Spotify „sollte das jetzt behoben sein“. Was, wenn es noch auftritt?
Dann gibt es eine Lösung, die Spotify immer wieder als Antwort nennt. Man muss sich zwei bis drei Mal direkt hintereinander aus der Spotify-App abmelden und direkt wieder anmelden, nur so löst man hier eine neue Synchronisation aus.
Im Forum von Spotify, wo der Eintrag mittlerweile fast 100 Seiten lang ist, gibt es auch noch andere Lösungen, einer berichtete von Problemen, weil Spotify mit Sonos verbunden ist. Es gibt aber auch Nutzer, bei denen nichts geholfen hat.
Spotify hat den Eintrag im Forum mittlerweile geschlossen und scheint das Problem als gelöst abgehakt zu haben. Mal schauen, ob das wirklich nur ein Fehler war oder ob Spotify an Werbung für Premium arbeitet, weil bald ein teureres Abo kommt.
Ich würde Spotify eher wieder kündigen wenn ich Werbung bekomme. Ich zahle ja dafür das ich werbefrei Musik hören darf.
Einfachste Lösung, Premium kündigen.
Danke Philipp, werde ich gleich machen, brillanter Einfall. Ich sag meinem Sohn, dass von dir jetzt noch Vorschläge kommen, wie er jetzt die 350 verschiedenen Hörspielfolgen angehört bekommt, die hier immer mal fällig werden. Kein Premium heißt ja schließlich Shuffle-Modus, ist ja auch spannend, gut fürs Gehirn, die Teile im Kopf zu sortieren.
Du verkaufst bestimmt auch dein Auto, wenn Du mal im Stau stehst, oder?
Philipp hat aber recht. Bei solchen Firmen funktioniert nur eine Kündigung da die keine andere Sprache verstehen.
Wie konnte die Menschheit bisher nur überleben ohne spotfy. Es ist ein wissenschaftliches Rätsel wie Kinder es bisher geschaft haben erwachsen zu werden ohne 350 Hörspielfolgen auf Spotify zu haben. Ein Mysterium! Aber sei ohne Sorge, Galileo Mystery ist dran.
Warum aber Leute einen Arsch voll Geld bezahlen, trotzdem Werbung bekommen, keine Unterstützung vom Anbieter bekommen und den Laden trotzdem noch verteidigen wird nichtmal Galileo auflösen können.