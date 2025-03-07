Spotify Premium mit Werbung: So löst man das Problem

Schon vor einem Monat gab es einige Meldungen von Nutzern, die mit Werbung bei Spotify Premium kämpften. Man versprach Besserung, denn es sei nur ein Fehler und laut Spotify „sollte das jetzt behoben sein“. Was, wenn es noch auftritt?

Dann gibt es eine Lösung, die Spotify immer wieder als Antwort nennt. Man muss sich zwei bis drei Mal direkt hintereinander aus der Spotify-App abmelden und direkt wieder anmelden, nur so löst man hier eine neue Synchronisation aus.

Im Forum von Spotify, wo der Eintrag mittlerweile fast 100 Seiten lang ist, gibt es auch noch andere Lösungen, einer berichtete von Problemen, weil Spotify mit Sonos verbunden ist. Es gibt aber auch Nutzer, bei denen nichts geholfen hat.

Spotify hat den Eintrag im Forum mittlerweile geschlossen und scheint das Problem als gelöst abgehakt zu haben. Mal schauen, ob das wirklich nur ein Fehler war oder ob Spotify an Werbung für Premium arbeitet, weil bald ein teureres Abo kommt.