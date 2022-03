Spotify testet ganz neuen „Car Mode“

Viele Menschen nutzen ihr Smartphone im Auto und verbinden es via Kabel oder Bluetooth mit dem Audiosystem und hören darüber Spotify. Apple CarPlay und Android Auto setzen sich zwar durch, aber vor allem alte Autos haben das nicht.

Und da Spotify der weltweit meistgenutzte Streamingdienst ist, hat man 2019 mit dem „Car View“-Modus reagiert. Das ist eine simple App-Oberfläche mit großen Ansichten, damit man die Musik ein bisschen sicherer im Auto bedienen kann.

Ein neuer Spotify-Modus für das Auto

Dieser Modus kam ganz gut an, doch letztes Jahr wurde dieser eingestellt. Spotify nannte keinen Grund, gab aber an, dass man an einer Alternative arbeitet. Danach wurde es ruhig. Doch laut 9TO5Google wird es bald eine neue Lösung geben.

Spotify hat mit dem Test eines neuen „Car Mode“ begonnen, ihr könnt im Beitrag die ersten Screenshots sehen. Bisher testet man diesen nur in der Android-App, aber man darf davon ausgehen, dass Spotify diesen auch für iOS bereitstellt.

Wir wissen noch nicht, wie und wann dieser „Car Mode“ verteilt wird, aber es dürfte ein paar Wochen dauern. Schön, aber warum man „Car View“ einstellen musste, verstehe ich nicht. Hätte man ja bis zum „Car Mode“ weiter anbieten können.

