Star Trek 4: Wichtiger Schritt für den neuen Film

Mit Star Trek leitete Paramount im Jahr 2009 einen Neuanfang der Filme ein und 2013 folgte dann Star Trek Into Darkness und 2016 kam Star Trek Beyond in die Kinos. Doch die Reihe war immer für vier Filme geplant, das Finale fehlt also noch.

Laut Variety gab es in den letzten Jahren viele Versuche, die allerdings am Ende scheiterten. Doch jetzt hat man einen neuen Schreiber und Star Trek 4 soll mit der alten Besetzung kommen. Es ist aber noch unklar, wann es hier genau losgeht.

Neben Star Trek 4 ist übrigens auch noch ein ganz neuer Film der Reihe in Arbeit, der aber komplett unabhängig davon ist. Nach fast einem Jahrzehnt Pause auf der großen Leinwand gibt es also bald wieder neue Filme für die Fans von Star Trek.

