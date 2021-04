State of Play: PlayStation-Event live verfolgen

Sony hat heute zu einem neuen State of Play-Event geladen, welches schon vor ein paar Tagen offiziell angekündigt wurde. Hier werden wir also heute erfahren, was alles für die PS4 und PS5 in den kommenden Wochen und Monaten geplant ist.

Ratchet & Clank wird eine recht große Rolle mit 15 Minuten einnehmen, das hat man bereits parallel zum aktuellen Trailer bestätigt. Das war es aber auch schon mit AAA-Spielen, denn laut Sony wird es darüber hinaus nur Indie-Spiele geben.

Falls also jemand die Hoffnung hat, dass wir heute Details zu God of War Ragnarok oder Horizon Forbidden West bekommen, der sollte diese Erwartungen eventuell etwas senken. Ich gehe davon aus, dass Sony die Details dann eher im Mai oder Juni (rund um die E3 2021) nennen wird – falls die Spiele noch 2021 kommen.

Der Livestream startet übrigens um 23 Uhr deutscher Zeit, wir werden also dann erst morgen über die Ankündigungen berichten – falls spannende mit dabei sind.

