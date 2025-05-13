The Last of Us: Staffel 3 der HBO-Serie wird eine Weile dauern

Die erste Staffel von The Last of Us erzählte bei HBO die Geschichte des ersten PlayStation-Spiels von Naughty Dog. Mit der zweiten Staffel gab es eine Änderung, denn das zweite Spiel ist so umfangreich, dass es nicht in eine ganze Staffel passt.

Daher hat man sich bei HBO direkt dazu entschieden, dass es noch mindestens zwei weitere Staffeln von The Last of Us geben wird. Die 7. Folge wird die letzte der zweiten Staffel sein und dürfte am 26. Mai mit einem kleinen Cliffhanger enden.

The Last of Us: Wann kommt Staffel 3?

Wann geht es weiter? Ich hätte gedacht, dass man Staffel 2 und Staffel 3 parallel plant, aber die dritte Staffel wurde noch gar nicht abgedreht. Und das passiert wohl auch nicht mehr 2025, denn bei Variety gab Isabela Merced (spielt Dina in der Serie) diese Woche an, dass sie erst 2026 mit den Dreharbeiten für Staffel 3 rechnet.

Anfang des Jahres hat Francesca Orsi von HBO übrigens angedeutet, dass sogar eine vierte Staffel möglich wäre. Wobei das für ein Spiel doch ein bisschen viel wäre.

The Last of Us Staffel 3 wird aber wohl noch eine ganze Weile dauern und es wäre möglich, dass die Serie erst 2027 weitergeht. Ich habe aber noch eine ganz andere Vermutung, warum HBO und Naughty Dog diese Serie jetzt stark strecken wollen.

The Last of Us: Neues Spiel geplant

Neil Druckmann, der Chef des PlayStation Studios, hat angedeutet, dass Part 3 von The Last of Us kommen wird. Das wird dann aber erst gegen 2030 passieren und daher wäre es nicht schlecht, wenn man die HBO-Serie bis 2029 (mit einer vierten Staffel zur Not) hinzieht. Danach könnte man dann direkt das letzte Spiel verfilmen.

Heißt: The Last of Us wird uns noch viele Jahre begleiten, aber es sieht so aus, als ob HBO nur alle zwei Jahre eine neue Staffel geplant hat. Damit würde sich aber die Geschichte bis zu einem (möglichen) neuen Spiel in ein paar Jahren strecken lassen.