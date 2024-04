Stefan Raab soll ein „Rettungskonzept“ für den ESC geplant haben

Stefan Raab ist zurück auf der Bildfläche, also fast, denn er steigt erst am 14. September in den Ring und tritt ein weiteres Mal gegen Regina Halmich an. Wieso der ganze Aufwand? Angeblich hat Stefan Raab große Pläne für einen neuen Dienst.

Doch hinter dem öffentlichen Comeback (im Hintergrund war Stefan Raab in den letzten 10 Jahren weiterhin aktiv und hat auch Inhalte produziert) steckt mehr, denn mit Daniel Rosemann (ehem. Pro7-Chef) hat er die Raab Entertainment gegründet.

Stefan Raab ist wohl der ESC wichtig

Hier möchte man in Zukunft wieder mitmischen und ein erstes Projekt sei laut DWDL ein „Rettungskonzept“ für den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest. Raab möchte ab 2025 senderübergreifend eine Show produzieren.

Über vier Shows, es geht bei RTL, ProSieben und ZDF los und endet mit einem Finale in der ARD, soll der deutsche Teilnehmer für den ESC gefunden werden. Das Konzept wurde bei den Sendern vorgelegt, doch bisher ist noch nichts entschieden.

Der Boxkampf ist also vermutlich nur der Auftakt für mehr, ein einmaliges Event, bei dem Raab Entertainment die sichere Karte spielt, einmal viel Aufmerksamkeit in den Medien erhält und dann nutzt man diese, um im Hintergrund neue Inhalte zu planen.

