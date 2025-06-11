Fintech

Stellantis Direktbank mit Tagesgeld-Zinsanpassung

Autor-Bild
Von
|
Stellantis Direktbank

Die Stellantis Direktbank senkt zum heutigen 11. Juni 2025 die Zinsen für das Tagesgeld, hält das Festgeld allerdings erstmal stabil.

Neukunden erhalten beim Tagesgeld ab sofort 2,30 Prozent p. a. für drei Monate, während Bestandskunden weiterhin mit einem Zinssatz von 1,35 Prozent p. a. rechnen müssen.

Keine Zinsanpassungen gibt es bei den Festgeldern der Stellantis Direktbank. Für kurze Laufzeiten von drei und sechs Monaten beträgt der Zinssatz weiterhin 2,30 Prozent p. a. Wer sein Geld für ein Jahr anlegt, erhält 2,20 Prozent p. a. und für zwei Jahre 2,10 Prozent p. a. Für eine Laufzeit von 36 oder 48 Monaten gibt es weiterhin 1,75 Prozent p. a.

Um ein Best Festgeldkonto eröffnen zu können, benötigen Kunden zunächst ein Tagesgeldkonto bei der Stellantis Direktbank. Ist das Tagesgeldkonto vollständig eröffnet, können Kunden über ihr Online-Banking das Festgeldkonto eröffnen. Die Kontoeröffnung ist unkompliziert unter anderem per Video-Identifikation möglich.

Alle Einlagen bei der Stellantis Direktbank sind durch den französischen Einlagensicherungsfonds (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.

Zur Stellantis Direktbank →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Stellantis Direktbank mit Tagesgeld-Zinsanpassung
Weitere Neuigkeiten
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones