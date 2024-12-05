Stellantis kündigt neues Elektro-Flaggschiff im Luxussegment an

Stellantis möchte ein neues Flaggschiff für Elektroautos vorstellen und sich damit im Luxussegment positionieren. Dafür nutzt man die Marke DS Automobiles und die Bezeichnung lautet „DS N°8“. Die 8 ist neu im Portfolio der französischen Marke.

Damit soll zum einen klar werden, dass es ein Flaggschiff ist, aber die 8 steht laut Stellantis auch für Unendlichkeit. Es wird ein 100 Prozent elektrisches Modell, kein Verbrenner, und die finale Ankündigung findet noch am 12. Dezember 2024 statt.

Was erwartet uns? Natürlich ein SUV-Coupé. Weitere Details gibt es noch nicht, man hat uns nur einen kleinen Blick in den Innenraum (über diesem Abschnitt) mit einem Bild geschickt. Es dürfte sich aber um das SUV-Konzept von 2022 handeln.

Die 700 km sollen hier möglich sein und ja, diese Zahl kennen wir bereits von ein paar anderen Elektroautos bei Stellantis, wie dem Peugeot E-3008. Technisch wird das sicher identisch sein, aber eben mit mehr Luxus im Innenraum. Falls es aber die technisch gleiche Basis ist, dann wird das im Luxussegment wohl nicht ausreichen.