Mobilität

Stellantis kündigt neues Elektro-Flaggschiff im Luxussegment an

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Ds Automobile Elektro Suv Konzept Header

Stellantis möchte ein neues Flaggschiff für Elektroautos vorstellen und sich damit im Luxussegment positionieren. Dafür nutzt man die Marke DS Automobiles und die Bezeichnung lautet „DS N°8“. Die 8 ist neu im Portfolio der französischen Marke.

Damit soll zum einen klar werden, dass es ein Flaggschiff ist, aber die 8 steht laut Stellantis auch für Unendlichkeit. Es wird ein 100 Prozent elektrisches Modell, kein Verbrenner, und die finale Ankündigung findet noch am 12. Dezember 2024 statt.

Ds N8 Innenraum

Was erwartet uns? Natürlich ein SUV-Coupé. Weitere Details gibt es noch nicht, man hat uns nur einen kleinen Blick in den Innenraum (über diesem Abschnitt) mit einem Bild geschickt. Es dürfte sich aber um das SUV-Konzept von 2022 handeln.

Die 700 km sollen hier möglich sein und ja, diese Zahl kennen wir bereits von ein paar anderen Elektroautos bei Stellantis, wie dem Peugeot E-3008. Technisch wird das sicher identisch sein, aber eben mit mehr Luxus im Innenraum. Falls es aber die technisch gleiche Basis ist, dann wird das im Luxussegment wohl nicht ausreichen.

Audi A3 Sedan

Audi soll jetzt „wieder fit für die Zukunft“ werden

Audi stellt sich mit der Matrix-Organisation bekanntlich neu auf und passend dazu gibt es ab dem 1. Januar 2025 eine…

5. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter ☀️
    sagt am

    Davon haben wir ja noch nicht genug, vom Luxussegment 🤦‍♂️

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Ja, so wird das was mit der E Mobilität. Wir brauchen auf jeden Fall mehr im Luxus Bereich. So kann man die Masse erreichen

    Antworten
  3. Hubos 👋
    sagt am

    Endlich auch mal ein Auto im „Luxussegment“ und dann auch endlich ein SUV. Besgeistert bin ich.

    Antworten
  4. Tobias 🌟
    sagt am

    700 km WLTP
    Heißt, bei 26 Grad und 48 km/h

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Tobias ⇡

      WLTP-Zyklus geht bis 130 km/h. Bei 48 km/h Dauertempo und 26 °C fährt der locker über 800 km.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu René H. ⇡

        Selbst mit 30 und nur in der Stadt wohl kaum…

        Antworten
        1. René H. 🔆
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          Ich habe genug Erfahrung mit verschiedenen E-Autos, dass ich sagen kann, dass WLTP-Reichweiten überboten werden können, wenn man möglichst konstant unter 80 km/h fährt. Ob das auch für Stellantis-Fahrzeuge gilt, kann man nach bisherigen Erfahrungen vielleicht bezweifeln. Aber allgemein ist das so, vor allem bei o.g. 26 Grad.

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Stellantis kündigt neues Elektro-Flaggschiff im Luxussegment an
Weitere Neuigkeiten
Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Front
Skoda plant neues Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Elio Pixar Film
ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
in News
BMW vs. Mercedes vs. Audi: Das große Elektro-Battle der Premiummarken
in Mobilität
So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus
in Smartphones
Nintendo Direct für den 12. September bestätigt
in Gaming
Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Überraschung! Spotify Lossless ist endlich da
in Dienste
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife