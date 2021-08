Stocard unterstützt digitales Impfzertifikat

Kundenkarten, Bezahlmöglichkeiten und nun auch das digitale Impfzertifikat – all das bietet die App Stocard ihren User.

Stocard unterstützt auch das digitale EU-Impfzertifikat. Dieses lässt sich einfach wie auch andere Kundenkarten in der Stocard-App hinterlegen. Für iOS-User finde ich persönlich die Lösung im Apple Wallet schöner, dennoch möchte ich die Funktion von Stocard erwähnt haben.

Zum Hinzufügen sind folgende Schritte nötig:

Öffne Stocard und tippe auf das “+”.

Suche nach “EU Covid-19 Impfzertifikat” und klicke darauf.

Scanne den QR Code auf deinem offiziellen Impfdokument.

Fertig!

Für zusätzliche Sicherheit kann man seinen Zugang zu Stocard sperren, indem man eine PIN bzw. Face ID in den Einstellungen hinzufügt. In Deutschland kann der Impfnachweis in der Arztpraxis, Apotheke oder in einem Impfzentrum generiert werden.

