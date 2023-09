Stray: Das Katzen-Videospiel wird verfilmt

In Stray spielt man eine Katze in einer Cyberpunk-ähnlichen Welt, das Spiel kam erst exklusiv für die PlayStation auf den Markt, ist mittlerweile aber auch für die Xbox erhältlich. Und in Zukunft wandert die Katze auf die große Kinoleinwand.

Annapurna Interactive arbeitet an einer Verfilmung von Stray und ich würde zwar behaupten, dass animierte Katzen in Filmen immer gut kommen, aber der Film muss sich schon stark vom Spiel unterscheiden, das wirklich extrem ruhig ist.

Ich fand Stray ganz in Ordnung, aber es hatte auch oft etwas Ruhiges und man war in einer einsamen Welt mit Robotern unterwegs. Als Film kann ich mir so eine Geschichte wie im Spiel nicht vorstellen, aber da hat man sicher schon einen Plan.

Funfact: Das Unternehmen hinter dem Spiel heißt erst seit 2016 so, vorher gab es Annapurna Pictures und man hat viel Erfahrung mit Filmen. An Stray werden sogar Nick Bruno (Nimona) und Chris Wedge (Ice Age) arbeiten. Man weiß, was man tut.

