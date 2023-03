Subaru bessert beim Solterra nach, lässt aber ein wichtiges Feature weg

Vor ein paar Wochen durfte ich den Subaru Solterra im Alltag testen, der jetzt kein schlechtes Auto ist, aber der nicht das beste Elektroauto ist. Vor allem, wenn man sich den Preis von teilweise 60.000+ Euro und die Konkurrenz bei SUVs anschaut.

Vor ein paar Tagen hatte Subaru zu einem kleinen Offroad-Fahrevent geladen, da man vor allem auf den Dual-Motor in dieser Klasse stolz ist. Da war auch Edison als Magazin vertreten und die haben erfahren, dass Subaru beim Solterra nachbessert.

Subaru Solterra: Schnelleres Laden, aber …

Wer die Werkstatt besucht, der bekommt ein Software-Update, welches zum einen den Akkustand in Prozent mitbringt, und man hat die Ladekurve optimiert. Es bleibt bei 150 kW, was okay ist, aber der Solterra soll danach dennoch schneller laden.

Eine neue Angabe (zum Beispiel von 10 auf 80 Prozent) gibt es leider nicht.

Doch der viel größere Kritikpunkt von meiner Seite waren die 7 kW am AC-Lader, denn in dieser Preisklasse merke ich sogar gerne an, dass 11 kW okay sind, aber 22 kW besser wären. Hier will Subaru ebenfalls den Schritt zu 11 kW im Solterra gehen.

Allerdings benötigt es ein neues Onboard-Ladegerät und das kommt erst 2024.

Und welches wichtige Feature lässt man weiterhin weg? Eine Vorkonditionierung des Akkus ist nicht geplant, auch nicht mit dem größeren Modellupgrade für 2024.

Schwierig. Ich muss da an die Aussage von Toyota denken (der Solterra ist zu 95 Prozent ein bZ4X), die wissen, dass sie sich drastisch ändern müssen. Wer solche Funktionen nicht auf dem Schirm hat, der muss wirklich die Strategie überdenken.

