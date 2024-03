Switch-Emulator: Nintendo sorgt für das teure Ende

Es hat sich schon angedeutet und jetzt ist es offiziell: Yuzu gibt auf. Nintendo hat für das Ende des Switch-Emulators gesorgt. Eigentlich wollten die Betreiber gegen Nintendo kämpfen, aber das passiert doch nicht und man gibt Nintendo alles.

Alle Aktivitäten werden eingestellt, alle Inhalte gelöscht und Nintendo bekommt noch 2,4 Millionen Dollar. Ein Emulator ist zwar nicht grundsätzlich verboten, aber in diesem Fall hat man wohl Sicherheitsmechanismen von Nintendo ausgehebelt.

Der Source Code und Emulator sind zwar im Netz und ich rechne zeitnah mit neuen Kopien von Entwicklern, gegen die Nintendo nicht so leicht vorgehen kann, aber in diesem Fall war es das. Die hohe Summe könnte aber auch viele abschrecken, was Nintendo sicher möchte, denn das Unternehmen ist ein Gegner von Emulatoren.

Video: Nintendo Switch Fazit

