SWK Bank: Neue Zinsen auf Festgeld

Die Konditionen des SWK Bank Festgeldes wurden heute erneut angepasst. Nicht alle Laufzeiten sind davon betroffen.

Es gibt bei der Anpassung nur Zinssenkungen (Vergleich), aber immerhin nicht bei allen Laufzeiten. Dabei lassen sich Anlagebeträge von 10.000 bis 250.000 Euro pro Einzelgeschäft für zahlreiche feste Laufzeiten „parken“. Gebühren fallen bei Festgeldanlagen keine an. Sowohl die Eröffnung als auch die Führung des Festgeldkontos ist kostenfrei.

Die Gutschrift der Zinsen erfolgt nach Ablauf der Anlagedauer (bei Laufzeiten von mehr als 12 Monaten erstmals nach Ablauf des ersten Laufzeitjahres) auf das Festgeldkonto (Zinseszinseffekt) oder auf Wunsch auf das Referenzkonto.

SWK Bank: Zinsen auf Festgeld sinken leicht

Die Zinsen einer Festgeldanlage werden zu Beginn der Laufzeit für die gesamte Laufzeit fest vereinbart und sind garantiert. Sie schauen bei der SWK Bank ab sofort wie folgt aus:

1 Monate: 0,60 % p.a.

3 Monate: 2,00 % p.a.

6 Monate: 3,00 % p.a.

12 Monate: 2,90 % p.a.

18 Monate: 3,00 % p.a.

24 Monate: 3,00 % p.a.

36 Monate: 2,70 % p.a.

48 Monate: 2,70 % p.a.

60 Monate: 2,70 % p.a.

72 Monate: 2,70 % p.a.

84 Monate: 2,70 % p.a.

96 Monate: 2,70 % p.a.

108 Monate: 2,70 % p.a.

120 Monate: 2,70 % p.a.

Die Eröffnung der Geldanlage ist über eine Online-Legitimation oder per Postident-Verfahren möglich.

Die Einlage bei der SWK Bank ist gesetzlich abgesichert. Es besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Zum SWK Bank Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.