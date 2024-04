Tanken leicht gemacht: JET und PACE bringen Mobile Payment an über 680 Stationen

Heute wurde eine weitreichende Partnerschaft zwischen PACE Telematics und JET Tankstellen verkündet.

Mehr als 680 JET-Tankstellen in ganz Deutschland werden die Connected Fueling-Plattform von PACE als zentrale mobile Zahlungslösung einführen. Das bedeutet, dass Kundinnen und Kunden die PACE Drive App sowie digitale Bezahlmöglichkeiten wie die DKV Mobility App und die Hoyer App an allen JET Stationen nutzen können. Die Partnerschaft zielt darauf ab, weitere digitale Akzeptanzpartner zu integrieren.

Der In-App-Zahlungsprozess ist einfach: Nutzerinnen und Nutzer wählen an der Tankstelle ihre Zapfsäule aus, tanken wie gewohnt und autorisieren die Transaktion mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode. Nach Abschluss der Transaktion kann man seine Fahrt fortsetzen, während die Quittung in der App gespeichert und zusätzlich per E-Mail versendet wird.

Die PACE Drive App, die kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich ist, bietet verschiedene Zahlungsmethoden wie giropay, AMEX, Apple Pay, Google Pay, Mastercard, PayPal und VISA. Die Nutzer können ihre bevorzugten Zahlungsmethoden bei der Registrierung hinterlegen und dann direkt in der App nutzen. Die App ist sowohl auf dem Smartphone, der Smartwatch als auch im Fahrzeug über Apple CarPlay und Android Auto nutzbar.

-->