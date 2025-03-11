Tarife

Tarif-Deal für junge Leute: 80 GB Telekom-5G für 11,95 € mtl. – ohne Anschlusspreis

Freenet startet eine neue Aktion mit den beliebten Magenta Mobil Young 5G Tarifen im Netz der Telekom, die sich speziell an junge Menschen unter 28 Jahren richten.

Kunden können zwischen zwei Tarifen wählen: dem Magenta Mobil M Young 5G mit 80 GB Datenvolumen für 11,95 Euro im Monat und dem Magenta Mobil L Young 5G mit 160 GB für 14,95 Euro im Monat. Beide Tarife bieten eine Allnet-Flat für Telefonie & SMS, 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s sowie kostenloses EU-Roaming inklusive Schweiz und Großbritannien.

Neben den Aktionspreisen erhalten Kunden eine kostenlose Rufnummernmitnahme (außer von freenet ins Telekom-Netz) und der Möglichkeit, den Vertragsbeginn bis zum 09.06.2025 flexibel zu wählen. Ein weiteres Feature: Alle Neukunden erhalten einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis, danach kann das Abo für 12,99 €/Monat weiter genutzt oder aber monatlich gekündigt werden.

Dazu gibt es ein weiteres Goodie: die freenet Travel eSIM mit 200 MB freiem Datenvolumen im Ausland. Kunden erhalten nach der Vertragsaktivierung eine E-Mail, um die eSIM herunterzuladen und das Freivolumen zu aktivieren. Da auch VoLTE, WiFi-Calling und eSIM unterstützt werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. Max 🔱
    sagt am

    24 Monate Bindung ist doch wieder doof.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Max ⇡

      Das gleiche Thema wie immer, du kannst natürlich auch Tarife ohne diese Bindung buchen, dann halt teurer. Am Ende eine Kalkulationsfrage.

      Antworten

