Tarif-Hammer bei Simyo: 5G-Tarif für 5 Euro – ohne Anschlusspreis

Ab dem 13. März erhalten die simyo XS- und XL-Tarife ein Daten-Upgrade. Nutzer profitieren von mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Die Tarife sind sowohl mit einer Laufzeit von 24 Monaten als auch flexibel monatlich kündbar. In den Tarifen ist jeweils auch eine Telefon- & SMS-Flat enthalten. Obendrein sind sie VoLTE & WiFi-Call fähig.

Im Tarif simyo XS sind jetzt 15 GB 5G-Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im Netz von Telefónica o2 enthalten. Die monatlichen Kosten betragen 4,99 Euro, bei der Variante mit 24 Monaten Laufzeit entfällt der Anschlusspreis. Die flexible Variante kostet ebenfalls 4,99 Euro, allerdings fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro an, der nach der ersten Rechnung als Cashback erstattet wird.

Der simyo XL-Tarif bietet jetzt 75 GB 5G-Datenvolumen bei ebenfalls 50 Mbit/s Geschwindigkeit. Die Konditionen sind ähnlich: 14,99 Euro monatlich, kein Anschlusspreis bei 24 Monaten Laufzeit und ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro bei der flexiblen Variante.

Simyo ist eine Marke der Telefónica Deutschland (o2), die über Blau Mobilfunk umgesetzt wird.

Zu den Simyo-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.