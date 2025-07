Tchibo Mobil: 35 GB 5G-Datenvolumen für 9,99 Euro

Tchibo MOBIL bietet vom 28. April bis 25. Mai 2025 einen zeitlich begrenzten Aktionstarif an. Im Vergleich zum regulären Smart L Tarif, der 15,99 Euro für 30 GB kostet, gibt es den neuen Aktionstarif für 9,99 Euro mit 35 GB Datenvolumen und 5G-Unterstützung. Der Preis sinkt damit um 6 Euro, das Datenvolumen erhöht sich um 5 GB. Der Tarif ist in den Tchibo-Filialen, online und in den Tchibo-Supermarktregalen erhältlich.

Neben der Preisanpassung beinhaltet das Angebot eine Einmalzahlung von 4,99 Euro für die SIM-Karte. Neukunden erhalten zusätzliche Vorteile beim Kauf eines Smartphones. Das Xiaomi Redmi 14C wird um 99 Euro (statt 119 Euro) angeboten, das Samsung Galaxy A15 (5G) um 169 Euro (statt 179 Euro). In beiden Fällen ist die SIM-Karte im Preis enthalten. Bei sechsmonatiger Nutzung des Tarifs und Smartphone-Kauf wird Neukunden ein Bonus von 50 Euro gutgeschrieben.

Tchibo-Mobilfunkangebot mit 5G und Allnet-Flat

Die Aktion ist nicht auf Neukunden beschränkt. Auch Bestandskunden können mit einer einfachen SMS an der Aktion teilnehmen. Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat, EU-Roaming sowie bis zu 100 Mbit/s im Download.

Voraussetzung für die Nutzung des 5G-Netzes ist ein entsprechendes Endgerät, ansonsten erfolgt die Verbindung über das 4G/LTE-Netz. Es besteht keine langfristige Vertragsbindung und der Tarif kann flexibel verlängert oder gekündigt werden.

Die SIM-Karte kann bis spätestens 23. August 2025 aktiviert werden. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, zusätzliches Datenvolumen zu buchen. Vertragspartner ist Telefónica Deutschland („o2“).

Das Angebot im Überblick – nur gültig bis zum 25. Mai 2025

35 GB 5G/LTE-Internet-, Allnet- und SMS-Flatrate

Dauerhaft 9,99 Euro pro vier Wochen:

SIM-Karte einmalig 4,99 Euro

Keine langfristige Bindung

Drei Monate Zeit für die Freischaltung: bis zum 23. August 2025

Auch Bestandskunden können in die Aktion wechseln

Xiaomi Redmi 14C für 99 Euro statt 119 Euro

Samsung Galaxy A15 (5G) für 169 Euro statt 179 Euro

50 Euro Neukundenbonus bei Smartphone Kauf und 6 Monaten Tarifnutzung

Bis zu 100 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

Datenvolumen flexibel nachbuchbar

Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

