Tchibo MOBIL bekommt Homespot-Angebote
Ab dem 24. März 2025 bringt Tchibo MOBIL zwei neue Homespot-Mobilfunk-Router auf den Markt, die eine Internetverbindung ohne Festnetzanschluss ermöglichen.
Die Router eignen sich für Haushalte ohne DSL-Anschluss, Ferienwohnungen oder als Übergangslösung nach einem Umzug. Die Einrichtung ist bekannt: SIM-Karte freischalten, Router aufstellen, einstecken – und schon steht die Internetverbindung über das LTE- oder 5G-Mobilfunknetz zur Verfügung.
Tchibo MOBIL bietet zwei verschiedene Router-Modelle an: den 5G-Router von ZOWEE für 129 Euro und den LTE-Router von TP-Link für 59 Euro. Beide unterstützen WLAN mit Dual-Band-Technologie. Neukunden erhalten zudem nach sechsmonatiger Nutzung eines Homespot-Tarifs einen Bonus von 50 Euro.
Die Tarife umfassen eine 100-GB-Variante für 24,99 Euro und eine 300-GB-Variante für 34,99 Euro, beide mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s. Die Tarife sind flexibel, da sie alle vier Wochen gekündigt werden können. Alternativ kann eine Homespot-SIM-Karte für 9,99 Euro separat erworben und in vorhandene Router eingesetzt werden.
Das Angebot im Überblick – erhältlich ab dem 24. März 2025
Homespot-Router 5G ZOWEE
- Kaufpreis einmalig 129 Euro
- Einfache Installation ohne Techniker
- Surfen mit 5G/LTE Highspeed-Internet
- WLAN-Technologie WiFi 6 (AX3000, Dual-Band mit 2,4 und 5 GHz)
- Inklusive kostenloser SIM-Karte für den Tchibo MOBIL Homespot-Tarif
- 50 Euro Neukundenbonus nach 6-monatiger ununterbrochener Nutzung eines Homespot-Tarifs von Tchibo MOBIL
Homespot-Router LTE TP-Link
- Kaufpreis einmalig 59 Euro
- Einfache Installation ohne Techniker
- Surfen mit 4G/LTE Highspeed-Internet
- WLAN-Technologie WiFi 5 (802.11ac/n, Dual-Band mit 2,4 und 5 GHz)
- Inklusive kostenloser SIM-Karte für den Tchibo MOBIL Homespot-Tarif
- 50 Euro Neukundenbonus nach 6-monatiger ununterbrochener Nutzung eines Homespot-Tarifs von Tchibo MOBIL
Homespot-Tarif 100 GB
- 24,99 Euro pro 4 Wochen
- 100 GB Internet-Flatrate mit LTE & 5G
- Surfen im LTE/5G-Netz mit bis zu 100 MBit/s Download-Geschwindigkeit
- Datenvolumen nachbuchbar
- Keine langfristige Bindung, Kündigung alle 4 Wochen möglich
- Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Homespot-Tarif 300 GB
- 34,99 Euro pro 4 Wochen
- 300 GB Internet-Flatrate mit LTE & 5G
- Surfen im LTE/5G-Netz mit bis zu 100 MBit/s Download-Geschwindigkeit
- Datenvolumen nachbuchbar
- Keine langfristige Bindung, Kündigung alle 4 Wochen möglich
- Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
