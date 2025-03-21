Tchibo MOBIL bekommt Homespot-Angebote

Ab dem 24. März 2025 bringt Tchibo MOBIL zwei neue Homespot-Mobilfunk-Router auf den Markt, die eine Internetverbindung ohne Festnetzanschluss ermöglichen.

Die Router eignen sich für Haushalte ohne DSL-Anschluss, Ferienwohnungen oder als Übergangslösung nach einem Umzug. Die Einrichtung ist bekannt: SIM-Karte freischalten, Router aufstellen, einstecken – und schon steht die Internetverbindung über das LTE- oder 5G-Mobilfunknetz zur Verfügung.

Tchibo MOBIL bietet zwei verschiedene Router-Modelle an: den 5G-Router von ZOWEE für 129 Euro und den LTE-Router von TP-Link für 59 Euro. Beide unterstützen WLAN mit Dual-Band-Technologie. Neukunden erhalten zudem nach sechsmonatiger Nutzung eines Homespot-Tarifs einen Bonus von 50 Euro.

Die Tarife umfassen eine 100-GB-Variante für 24,99 Euro und eine 300-GB-Variante für 34,99 Euro, beide mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s. Die Tarife sind flexibel, da sie alle vier Wochen gekündigt werden können. Alternativ kann eine Homespot-SIM-Karte für 9,99 Euro separat erworben und in vorhandene Router eingesetzt werden.

Das Angebot im Überblick – erhältlich ab dem 24. März 2025

Homespot-Router 5G ZOWEE

Kaufpreis einmalig 129 Euro

Einfache Installation ohne Techniker

Surfen mit 5G/LTE Highspeed-Internet

WLAN-Technologie WiFi 6 (AX3000, Dual-Band mit 2,4 und 5 GHz)

Inklusive kostenloser SIM-Karte für den Tchibo MOBIL Homespot-Tarif

50 Euro Neukundenbonus nach 6-monatiger ununterbrochener Nutzung eines Homespot-Tarifs von Tchibo MOBIL

Homespot-Router LTE TP-Link

Kaufpreis einmalig 59 Euro

Einfache Installation ohne Techniker

Surfen mit 4G/LTE Highspeed-Internet

WLAN-Technologie WiFi 5 (802.11ac/n, Dual-Band mit 2,4 und 5 GHz)

Inklusive kostenloser SIM-Karte für den Tchibo MOBIL Homespot-Tarif

50 Euro Neukundenbonus nach 6-monatiger ununterbrochener Nutzung eines Homespot-Tarifs von Tchibo MOBIL

Homespot-Tarif 100 GB

24,99 Euro pro 4 Wochen

100 GB Internet-Flatrate mit LTE & 5G

Surfen im LTE/5G-Netz mit bis zu 100 MBit/s Download-Geschwindigkeit

Datenvolumen nachbuchbar

Keine langfristige Bindung, Kündigung alle 4 Wochen möglich

Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Homespot-Tarif 300 GB

34,99 Euro pro 4 Wochen

300 GB Internet-Flatrate mit LTE & 5G

Surfen im LTE/5G-Netz mit bis zu 100 MBit/s Download-Geschwindigkeit

Datenvolumen nachbuchbar

Keine langfristige Bindung, Kündigung alle 4 Wochen möglich

Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Zu Tchibo MOBIL →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

