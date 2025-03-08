Tchibo MOBIL startet Tarif-Upgrade

Tchibo MOBIL hat in dieser Woche das Datenvolumen seiner Smart-Tarife um bis zu 100 Prozent erhöht, ohne die Preise anzupassen.

Insbesondere der Smart XL-Tarif bietet jetzt 60 GB für den bisherigen Preis von 20,99 Euro, während der Smart L-Tarif jetzt 30 GB für 15,99 Euro enthält – ein Plus von 10 GB. Auch der Smart M-Tarif wird auf 15 GB aufgestockt und kostet unverändert 10,99 Euro.

Neben den regulären Smart-Tarifen profitieren auch die Jahrespakete von bis zu 25 Prozent mehr Datenvolumen. So gibt es nun das Jahrespaket S mit 30 GB für 69,99 Euro, das Paket M mit 132 GB für 99,99 Euro und das Paket L mit 216 GB für 149 Euro. Auch der KIDS-Tarif mit 5 GB für 6,99 Euro bleibt im Angebot. Alle Tarife bieten 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload, wobei auch 4G-Nutzer von der Erhöhung des Datenvolumens profitieren.

Bestandskunden werden nicht automatisch umgestellt, können aber jederzeit kostenlos in die neuen Tarife wechseln.

Die Smart Tarife im Überblick – gültig seit dem 3. März 2025

KIDS-Tarif mit 5 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 6,99 Euro /4 Wochen

Smart S mit 5 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 8,99 Euro /4 Wochen

Smart M mit 15 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 10,99 Euro /4 Wochen

Smart L mit 30 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 15,99 Euro /4 Wochen

Smart XL mit 60 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 20,99 Euro /4 Wochen

Alle Tarife mit bis zu 100 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

Datenvolumen flexibel nachbuchbar

Keine langfristige Bindung

Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Die Jahrespakete im Überblick – gültig seit dem 3. März 2025

5G/LTE-Internet-, Allnet- und SMS-Flatrate

Einmal zahlen und 12 Monate nutzen

Keine automatische Verlängerung

Kann auf Wunsch nach Ablauf der 12 Monate fortgesetzt werden

Die Rufnummer kann nach Ablauf weiterhin genutzt werden

3 Paketgrößen zur Auswahl: Jahrespaket S mit 30 GB bei 5 GB je Monat für 69,99 Euro Jahrespaket M mit 132 GB bei 11 GB je Monat für 99,99 Euro Jahrespaket L mit 216 GB bei 18 GB je Monat für 149,- Euro

Zusätzliches Datenvolumen kann flexibel nachgebucht werden

