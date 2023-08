Tech-Giganten formen Super-Allianz für die Zukunft von 3D-Inhalten

Pixar, Adobe, Apple, Autodesk und NVIDIA haben in Zusammenarbeit mit der Joint Development Foundation (JDF) der Linux Foundation die Gründung der Alliance for OpenUSD (AOUSD) bekannt gegeben. Sie soll der Förderung offener Standards für 3D-Inhalte dienen.

Ziel der Allianz ist die Standardisierung, Weiterentwicklung und Verbreitung von Pixars Universal Scene Description (OpenUSD). Durch die Förderung der Interoperabilität von 3D-Tools und -Daten sollen Entwickler und Content Creator die Möglichkeit erhalten, große 3D-Projekte zu beschreiben, zusammenzustellen und zu simulieren. OpenUSD wurde von den Pixar Animation Studios entwickelt und ermöglicht laut Pressemeldung eine robuste Interoperabilität zwischen Tools, Daten und Workflows.

Alliance for OpenUSD will 3D-Spezifikationen entwickeln

Die Alliance for OpenUSD will schriftliche Spezifikationen entwickeln, um die Funktionen von OpenUSD detailliert zu beschreiben und so die Kompatibilität und Akzeptanz in der Industrie zu erhöhen und die Aufnahme in die Spezifikationen anderer Standardisierungsgremien zu ermöglichen.

Die AOUSD soll auch das Hauptforum für die Definition von Verbesserungen der Technologie durch die gesamte Industrie sein, und Unternehmen und Organisationen sind eingeladen, der Allianz beizutreten und die Zukunft von OpenUSD mitzugestalten.

Weitere Informationen über die AOUSD und wie man sich beteiligen kann, gibt es unter aousd.org. Über die Webseite der Academy Software Foundation kann man an der Podiumsdiskussion zum Thema USD am 6. August 2023 teilnehmen.

