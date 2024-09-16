Telekom: Das sind die neuen MagentaMobil Young Tarife

Die Telekom führt zum 1. Oktober 2024 neue Mobilfunktarife für junge Menschen unter 28 Jahren ein und verdoppelt das Datenvolumen in den MagentaMobil Young Tarifen.

So erhalten Nutzer im MagentaMobil S Young 40 GB, im M Young 80 GB und im L Young 160 GB Datenvolumen. Wer eine Streaming-Option bucht oder mitbringt, erhält zusätzlich 50 Prozent mehr Datenvolumen.

Darüber hinaus bietet die Telekom bei Neuabschluss eines MagentaMobil Young Tarifs reduzierte Grundpreise für die ersten 12 Monate. Die Preise beginnen bei 19,95 Euro für den kleinsten Tarif. Im mittleren Paket (M) sind 120 GB für 29,95 Euro im Monat enthalten, während im größten Tarif (L) 240 GB für 39,95 Euro angeboten werden. Darüber hinaus bleibt der Tarif MagentaMobil XL Young mit unbegrenztem Datenvolumen bestehen.

Kunden können flexible Streaming-Optionen wählen und monatlich anpassen. Zu den Partnern der Telekom zählen namhafte Anbieter wie Apple TV+, Disney+, Netflix, Paramount+ und Spotify. Weitere Partner sollen in Zukunft hinzukommen.

Mit dem MagentaEINS Vorteil bietet die Telekom mehr: Wer zusätzlich einen MagentaZuhause- oder Glasfaser-Vertrag hat, erhält in der sogenannten „Mobile Happy Hour“ täglich eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen. Ab Tarif L profitieren Kunden von unlimitiertem Datenvolumen und einem dauerhaften Rabatt von 5 Euro pro Monat.

Was bieten die neuen MagentaMobil Young Tarife?

MagentaMobil S Young: 40 GB für 19,95 Euro/monatlich

MagentaMobil M Young: 80 GB für 29,95 Euro/monatlich

MagentaMobil L Young: 160 GB für 39,95 Euro/monatlich

MagentaMobil XL Young: Unbegrenzt GB + 5 GB fürs Roaming in LG 2 und 3

für 64,95 Euro/monatlich

Obacht: Bei den Preisangaben handelt es sich um Aktionspreise für die ersten 12 Monate. Ab dem 13. Monat steigt der monatliche Grundpreis in allen Tarifvarianten um 10 Euro.

Darüber hinaus enthalten die MagentaMobil Young-Tarife die Inklusivleistungen:

Telefon und SMS-Flat in alle deutschen Netze

5G-Nutzung

HotSpot-Flat (für die Nutzung an inländischen HotSpots der Telekom Deutschland

GmbH)

EU-Roaming inkl. Schweiz, Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein

Zu den MagentaMobil Young Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.