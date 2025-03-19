Telekom: Das sind die neuen Mobilfunktarife

Die Telekom führt neue MagentaMobil-Tarife ein, die unter anderem unbegrenztes Datenvolumen erschwinglicher machen.

Ab dem 1. April erhalten Kunden mit der PlusKarte für 19,95 Euro im Monat unbegrenztes Datenvolumen, das nicht nur für die Zusatzkarte, sondern auch für den Hauptvertrag gilt. Jede zusätzliche PlusKarte kostet 9,95 Euro. MagentaEINS-Kunden profitieren bereits im kleineren Tarif MagentaMobil S von diesem Vorteil.

Neben den Vorteilen für unbegrenztes Surfen wurden auch die regulären Tarife aufgewertet. Das inkludierte Datenvolumen steigt: MagentaMobil S bietet jetzt 30 GB, M 50 GB und L 100 GB. Darüber hinaus erhalten die Tarife L und XL eine neue Auslands-Flatrate, mit der Kunden von Deutschland aus kostenlos in die EU, die Schweiz, nach Großbritannien und in die Türkei telefonieren können. Weitere Neuerungen sind kostenlose MultiSIM-Karten für mehrere Endgeräte und zusätzliche Roaming-Vorteile für Vielreisende.

Das 5G-Netz der Telekom erreicht bereits 98 Prozent der Bevölkerung, das LTE-Netz bietet eine Abdeckung von über 99 Prozent.

Die neuen Telekom-Mobilfunktarife im Überblick

MagentaMobil XS: 20 GB für 29,95 Euro/monatlich

MagentaMobil S: 30 GB für 39,95 Euro/monatlich

MagentaMobil M: 50 GB für 49,95 Euro/monatlich unlimited GB mit einer PlusKarte ab 19,95 Euro/monatlich

MagentaMobil L: 100 GB für 59,95 Euro/monatlich unlimited GB mit einer PlusKarte ab 19,95/monatlich Flat telefonieren von Deutschland in die Länder EU+CH+UK+TR 1 kostenlose MultiSIM

MagentaMobil XL: unlimited GB für 84,95 Euro/monatlich 5 GB fürs Roaming in LG 2 und 3 Flat telefonieren von Deutschland in die Länder EU+CH+UK+TR 2 kostenlose MultiSIM



Die erste PlusKarte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro im Monat berechnet. Darüber hinaus gibt es die MagentaMobil PlusKarte Kids & Teens für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren, die immer 9,95 Euro monatlich kostet. Im MagentaMobil XS und im MagentaMobil S ohne Festnetz-Vorteil erhalten alle zugebuchten PlusKarten automatisch das identische Datenvolumen wie die Hauptkarte. Bei MagentaMobil XL ist dies ohnehin Unlimited.

„Business Mobil“ Tarife erhalten ebenfalls mehr Datenvolumen

Ab dem 1. April 2025 erhalten auch Geschäftskunden mehr Highspeed-Volumen. So steigt das Datenvolumen in den aktuellen Tarifen Business Mobil S (inklusive Business Cards S) und Business Mobil M (inklusive Business Cards M) von 20 GB auf 30 GB bzw. von 40 GB auf 50 GB. Bestandskunden profitieren automatisch von der Erhöhung.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

