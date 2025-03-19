Telekom: Das sind die neuen Mobilfunktarife
Die Telekom führt neue MagentaMobil-Tarife ein, die unter anderem unbegrenztes Datenvolumen erschwinglicher machen.
Ab dem 1. April erhalten Kunden mit der PlusKarte für 19,95 Euro im Monat unbegrenztes Datenvolumen, das nicht nur für die Zusatzkarte, sondern auch für den Hauptvertrag gilt. Jede zusätzliche PlusKarte kostet 9,95 Euro. MagentaEINS-Kunden profitieren bereits im kleineren Tarif MagentaMobil S von diesem Vorteil.
Neben den Vorteilen für unbegrenztes Surfen wurden auch die regulären Tarife aufgewertet. Das inkludierte Datenvolumen steigt: MagentaMobil S bietet jetzt 30 GB, M 50 GB und L 100 GB. Darüber hinaus erhalten die Tarife L und XL eine neue Auslands-Flatrate, mit der Kunden von Deutschland aus kostenlos in die EU, die Schweiz, nach Großbritannien und in die Türkei telefonieren können. Weitere Neuerungen sind kostenlose MultiSIM-Karten für mehrere Endgeräte und zusätzliche Roaming-Vorteile für Vielreisende.
Das 5G-Netz der Telekom erreicht bereits 98 Prozent der Bevölkerung, das LTE-Netz bietet eine Abdeckung von über 99 Prozent.
Die neuen Telekom-Mobilfunktarife im Überblick
- MagentaMobil XS: 20 GB für 29,95 Euro/monatlich
- MagentaMobil S: 30 GB für 39,95 Euro/monatlich
- MagentaMobil M: 50 GB für 49,95 Euro/monatlich
- unlimited GB mit einer PlusKarte ab 19,95 Euro/monatlich
- MagentaMobil L: 100 GB für 59,95 Euro/monatlich
- unlimited GB mit einer PlusKarte ab 19,95/monatlich
- Flat telefonieren von Deutschland in die Länder EU+CH+UK+TR
- 1 kostenlose MultiSIM
- MagentaMobil XL: unlimited GB für 84,95 Euro/monatlich
- 5 GB fürs Roaming in LG 2 und 3
- Flat telefonieren von Deutschland in die Länder EU+CH+UK+TR
- 2 kostenlose MultiSIM
Die erste PlusKarte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro im Monat berechnet. Darüber hinaus gibt es die MagentaMobil PlusKarte Kids & Teens für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren, die immer 9,95 Euro monatlich kostet. Im MagentaMobil XS und im MagentaMobil S ohne Festnetz-Vorteil erhalten alle zugebuchten PlusKarten automatisch das identische Datenvolumen wie die Hauptkarte. Bei MagentaMobil XL ist dies ohnehin Unlimited.
„Business Mobil“ Tarife erhalten ebenfalls mehr Datenvolumen
Ab dem 1. April 2025 erhalten auch Geschäftskunden mehr Highspeed-Volumen. So steigt das Datenvolumen in den aktuellen Tarifen Business Mobil S (inklusive Business Cards S) und Business Mobil M (inklusive Business Cards M) von 20 GB auf 30 GB bzw. von 40 GB auf 50 GB. Bestandskunden profitieren automatisch von der Erhöhung.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
Nett. Dann kann ich ja von S aus XS wechseln und spare mir 10€ im Monat. Danke. :)
Weiß man auch, ob man als Bestandskunde automatisch den neuen Tarif hat?
Es erfolgt keine automatische Umstellung auf neue Tarife.
Ich habe heute von der Telekom eine Mail erhalten, dass sie meinen L-Vertrag automatisch umstellen:
Guten Tag XXX
Ihr Vertrauen und Ihre Treue sind für uns ein wertvolles Geschenk. Dafür möchten wir Ihnen danken: Ab dem 1. April 2025 werten wir Ihren Mobilfunk-Vertrag Magenta Mobil L¹ mit der Rufnummer XXX mit den nachfolgenden Leistungen auf – ganz automatisch und ohne jegliche Zusatzkosten. Sie müssen nichts dafür tun.
Telefon-Flat: Telefonieren Sie ab April von Deutschland aus unbegrenzt ins EU-Ausland und nach Großbritannien – Ihre neue Telefon-Flat macht es möglich.
1 MultiSIM für 0 €: Ab April sparen Sie jeden Monat bares Geld, denn wir schenken Ihnen eine Ihrer MultiSIM. Wie? Ganz einfach: Wir erlassen Ihnen den monatlichen Grundpreis von 4,95 € für eine MultiSIM!
Danke für die Info, das war gestern Mittag so noch nicht bekannt. Das ist klasse.
Mir ist das alles viel zu simpel. Kann man das nicht komplizierter machen?
Geht eigentlich. So kompliziert ist es nicht.
Also wenn man jetzt nicht total die Daten raushaut, warum sollte man das im Vergleich zu fraenk machen?
MultiSIM.
Den nervigen Blick auf das Datenvolumen einsparen. Zumindest kann ich das nur für mich so formulieren, da ich doch öfters als erwartet die 80 GB im damaligen Magenta Eins-Vorteil geknackt hatte. Seit meiner Verlängerung vom M ind den L bin ich da wesentlich entspannter, auch oder gerade beim Streaming und schnell mal Hotspot aufmachen.
Mein Bruder freut sich unterdessen für die Full-Flat bei nur 20 Euro über die FamilyCard Plus. Da musste selbst die Congstar-Hotline neidvoll die Kündigung seines Vertrages bestätigen. 😬