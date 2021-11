Telekom ermöglicht eigene Mobilfunkantenne für Privatkunden

Die Telekom ermöglicht erstmal eine eigene Mobilfunkantenne für Privatkunden. Damit kann man das Mobilfunksignal der Telekom mit 4G und 5G empfangen.

Durch bauliche Gegebenheiten vor Ort, wie zum Beispiel gute Isolierung von Gebäuden, kann der Mobilfunkempfang leiden. Seitdem ich WLAN Call nutzen kann, stört mich das persönlich weniger. Wer dafür dennoch eine Lösung benötigt, für den hat die Telekom nun etwas im Angebot. Um den Empfang innen zu verbessern, führt die Telekom den Indoor Booster 5G ein.

Der Verkauf startet erstmal nur in Bayern. Das neue Angebot ist das Resultat aus der Kooperation der Telekom mit SK Telecom und wird in Südkorea in ähnlicher Form bereits eingesetzt. Mit dem Indoor Booster 5G bietet die Telekom als erster Anbieter in Europa diese Lösung für eine 4G- und 5G-Netzabdeckung in Innenräumen an.

Der Indoor Booster 5G empfängt das Signal der Mobilfunkzelle über eine Außenantenne und transportiert es in die Räume und soll somit zu einer deutlichen Verbesserung der Mobilfunk-Versorgung führen. Dies geschieht durch die Nutzung der außen vorhandenen 4G- und 5G-Frequenzen der Telekom.

Die Verbesserung der Mobilfunk-Versorgung in Innenräumen wird also maximal so gut wie das Signal outdoor zur Verfügung steht.

Voraussetzung für die Nutzung der notwendigen Netzelemente ist eine Installation und Inbetriebnahme durch die Telekom, da es sich um eine Festinstallation handelt. Die Netzelemente verbleiben im Eigentum der Telekom und können deshalb nur gemietet werden. Eine weitere Voraussetzung ist ein entsprechender Mobilfunkvertrag mit der Telekom.

Für 19,95 Euro monatlich und einem einmaligen Entgelt von 139,90 Euro für die Montage (Installationspauschale von 89,95 Euro und Anfahrt 49,95 Euro) sowie 6,95 Euro Versandkosten für Lieferung des Gerätepakets kann das Angebot ab sofort in Bayern genutzt werden.

