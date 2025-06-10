Telekom MagentaMobil Prepaid: dauerhaft 30 GB für 9,95 €

Die Telekom bietet ihren Tarif „MagentaMobil Prepaid M“ noch bis zum 26. Juni 2025 zum Preis von 9,95 Euro für vier Wochen mit einer Erhöhung des Datenvolumens an. Neukunden erhalten dauerhaft 30 GB „Highspeed-Datenvolumen“ statt der regulären 13 GB.

Der Tarif beinhaltet außerdem eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, Zugang zu 5G mit bis zu 300 Mbit/s sowie EU-weites Roaming, das auch die Schweiz und Großbritannien einschließt. Zusätzlich sind ein Wechselbonus von 10 Euro und eine HotSpot-Flatrate enthalten.

Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen, verfällt jedoch, wenn es nicht innerhalb dieses Zeitraums verbraucht wird. Bei unzureichendem Guthaben gelten reduzierte Tarifkonditionen: 0,09 Euro pro Minute oder SMS sowie 1,49 Euro für 50 MB pro Tag. Die Tarifabrechnung erfolgt individuell alle vier Wochen.

Telekom MagentaMobil Prepaid: Tarifbedingungen

Die Rufnummernmitnahme muss direkt bei der Bestellung beantragt werden. Für Kunden, die aus einem laufenden Vertrag wechseln, gilt dabei eine Frist von 123 Tagen. Wird die Bestellung innerhalb des Aktionszeitraums abgeschlossen und die Identifikation rechtzeitig durchgeführt, gilt das Angebot auch dann, wenn die Aktivierung später erfolgt. Der einmalige Kartenpreis beträgt 9,95 Euro, wobei 10 Euro Startguthaben enthalten sind.

Festnetzkunden der Telekom haben die Option, den Prepaid-Tarif mit dem Festnetzanschluss zu kombinieren. In diesem Fall wird pro Abrechnungszeitraum 1 GB zusätzliches Datenvolumen bereitgestellt. Das Zusatzvolumen kann durch Buchung von „MagentaEINS Prepaid“ aktiviert werden.

Bitte bedenken: Das Angebot ist an eine aktive Nutzung und ein ausreichendes Guthaben gebunden. Wird der Grundpreis nicht bezahlt, greifen die Standardkonditionen für Prepaid-Kunden.

