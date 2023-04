Telekom MagentaTV und Viaplay bringen nordische Krimi-Serien auf den deutschen Markt

Die Telekom und die Viaplay Group haben eine Partnerschaft geschlossen, um Viaplay Select auf MagentaTV zu bringen.

Die Vereinbarung ermöglicht den Zuschauern den Zugang zu mehr als 300 Stunden nordischer Serien, Filme und Dokumentationen von Viaplay sowie kuratierten Inhalten von Drittanbietern. Das Angebot ist ohne Zusatzkosten in der Megathek von MagentaTV verfügbar.

Viaplay bietet Eigen- und Fremdproduktionen

Das Portfolio von Viaplay umfasst Nordic-Noir-Thriller wie „Cell 8“ und „The Truth Will Out“, das mystisch angehauchte „Fenris“ sowie das in Cannes für den Hauptpreis nominierte Biopic „The Dreamer – Becoming Karen Blixen“. Auch erfolgreiche Fremdproduktionen wie „Hunters“, „Thin Blue Line“ oder „Snow Angels“ sowie die Filme „Breaking Surface“ und „Kon-Tiki“ sind Teil der Partnerschaft.

Vanda Rapti, Viaplay Group Chief Commercial Officer North America & Viaplay Select, betont die Bedeutung des Noir-Genres für die nordische Kultur und freut sich, dass MagentaTV-Abonnenten „einige der besten neuen Serien dieses Genres“ entdecken können.

