Telekom Prepaid: Ab heute mit mehr Datenvolumen

Ab dem heutigen 29. April 2025 nimmt die Deutsche Telekom Änderungen an ihren MagentaMobil Prepaid-Tarifen vor.

In zahlreichen Tarifstufen wird das inkludierte Datenvolumen erhöht, während die Preise unverändert bleiben. Auch Bestandskunden profitieren von den Änderungen, sofern sie sich in der aktuellen Tarifgeneration befinden oder in diese wechseln. Nicht verbrauchtes Datenvolumen kann weiterhin in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen werden.

Die Erhöhung betrifft vor allem die Tarife M, L, XL sowie den Jahrestarif. So sind im Tarif M künftig 13 GB für 9,95 Euro und im Tarif L 25 GB für 14,95 Euro enthalten. Im Tarif XL verdoppelt sich das Datenvolumen auf 50 GB.

Der Jahrestarif bietet für einmalig 99,95 Euro monatlich 13 GB verteilt über 12 Monate, also insgesamt 156 GB. Die Tarife S und Max bleiben unverändert. Ein zusätzlicher Datenbonus ist weiterhin über die App möglich.

MagentaMobil Prepaid-Tarife in der Übersicht

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 13 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 25 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 50 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 156 GB (13 GB / mtl.) für 99,95 / 12 Monate

Neben dem höheren Datenvolumen besteht weiterhin die Möglichkeit, nicht verbrauchtes Datenvolumen in den Folgezeitraum mitzunehmen. Dieses wird vor dem neuen Datenvolumen verbraucht.

In den meisten Tarifen ist zudem eine Telefon- und SMS-Flatrate enthalten, entweder in alle deutschen Netze oder im Tarif S zumindest ins Netz der Telekom. Alle Prepaid-Tarife unterstützen das 5G-Netz.

Hervorzuheben ist, dass die Schweiz bei den Prepaid-Angeboten wie ein EU-Land behandelt wird. Somit fallen bei der Nutzung im Inland keine zusätzlichen Roamingkosten an. Für Länder außerhalb der EU gelten hingegen einheitliche Minutenpreise für ausgehende und eingehende Anrufe.

Die neuen Konditionen gelten wie erwähnt ab heute und sind sowohl online als auch in den Telekom-Shops und im Handel erhältlich.

Zu den Telekom Prepaid-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->