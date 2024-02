Termin für das nächste Nothing Phone steht fest

Nothing hat auch für 2024 ein neues Smartphone geplant, aber in diesem Jahr geht man es etwas anders an, denn es stimmt, es wäre noch zu früh für ein Nothing Phone 3. Wir bekommen allerdings im Frühjahr erstmals ein Nothing Phone 2a.

Die Marke orientiert sich also an Google (und anderen Unternehmen) und bringt ein weiteres und günstigeres a-Modell auf den Markt. Das Nothing Phone 2a wird am 5. März offiziell vorgestellt und das Event hört offiziell auf den Slogan „Fresh Eyes“.

Schauen wir mal, ich bin gespannt, wie Nothing das anstellt, welche Features man streicht, wie man es vermarktet und was man verlangt. Für das Wachstum ist so ein Smartphone wichtig, doch die Konkurrenz in dieser Preisklasse ist extrem stark.

Google Pixel Buds sollen noch „smarter“ werden Google hat mit Gemini eine neue KI-Zukunft parat, bei der man neue Wege geht, denn eine bessere Ultra-Version gibt es jetzt sogar erstmals im kostenpflichtigen Abo. Bisher liegt der Fokus […]13. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->