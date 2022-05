Tesla AI Day: Elon Musk kündigt Event für August an

Elon Musk hat zu einem AI Day am 19. August eingeladen, auch in diesem Jahr gibt es also wieder ein solches Event. Mal schauen, ob das zur Regelmäßigkeit bei Tesla wird. Laut Elon Musk werden wir „viele coole Updates“ auf dem Event sehen.

Auf dem ersten Tesla AI Day stand der Roboter „Optimus“ im Fokus, in dem Elon Musk langfristig mehr Potenzial als in den Autos sieht. Eigentlich sind für 2022 die ersten Prototypen geplant, vielleicht werden wir diese auf dem Event sehen.

Und sonst? Neue Modelle werden wir nicht sehen, die hat Elon Musk für 2022 ausgeschlossen. Manchmal gibt es neue Versionen im Rahmen eines Events zu sehen, aber beim Tesla AI Day wird es vermutlich nicht um die Autos gehen.

Elon Musk hat bei der Eröffnung der Gigafactory in Deutschland verraten, dass er das autonome Fahren gerne auch bei uns testen würde. Sowas wäre vielleicht noch eine Ankündigung, die zu diesem Event passt. Mal schauen, es dauert ja noch.

Tesla AI Day #2 on Aug 19. So many cool updates! — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

