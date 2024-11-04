Tesla geht ganz neue Wege bei Probefahrten
Tesla setzt seit Beginn sehr stark auf ein digitales Erlebnis und das setzt man jetzt auch bei den Probefahrten um. Ab sofort können Self-Serve-Probefahrten an den Self-Serve-Standorten von Tesla gebucht werden, was keinen Mitarbeiter benötigt.
Laut Tesla kann man „in weniger als einer Minute online über die Tesla-Website oder die Tesla-App“ eine Probefahrt buchen, die dann 30 Minuten geht. Das alles geht ohne physischen Kontakt vor Ort, aber ein Mitarbeiter kontaktiert euch vorher.
Da sich ein Tesla aber durchaus etwas anders anfühlt und fährt (als klassische Automarken), gibt es auf dem Display in der Mitte eine kurze Einführung und ihr könnt so das Auto entsprechend anpassen. Falls ihr allerdings konkrete Fragen habt, auch während der Fahrt, dann ist ein Tesla-Mitarbeiter telefonisch erreichbar.
Digitale Probefahrten noch eingeschränkt
Insgesamt ist das an 160 Standorten von Tesla möglich, aber in Deutschland gibt es nur 14 Self-Serve-Probefahrtstandorte, was die Sache zwar spannend, für mich im Umkreis von Stuttgart aber unmöglich macht. Schade, ich kenne zwar alle Modelle von Tesla, diesen Vorgang hätte ich mir aber gerne mal live im Alltag angeschaut.
Das Konzept selbst sagt mir auch zu, denn ich war in den letzten Jahren ein paar Mal mit Freunden oder Bekannten in Autohäusern und sagen wir es mal so, es gab nur eine Marke, in der das Personal hilfreich war, sonst war das eher überflüssig.
Dieses Konzept hätte auch den Vorteil, dass man theoretisch flexibler wird und die Autos einfach dort platzieren könnte, wo man Verkäufe pushen möchte, ohne einen Standort aufzubauen. Aktuell geht das nur an Self-Serve-Standorten von Tesla, ich gehe aber davon aus, dass Tesla das langfristig auch unabhängig anbieten wird.
Ich bin ehrlich, vielleicht gehöre ich mit 29 Jahren zum älteren Klientel. Doch vor drei Jahren habe ich mir keinen Tesla gekauft, aus einem einfachen Grund: Er ist unpersönlich und viel zu digitalisiert! Ich möchte keine 40.000 € per Mausklick investieren und zuvor von einem Callcenter-Mitarbeiter beraten werden. Viele Mitarbeiter von Tesla geben mir das Gefühl, dass sie vor kurzem angefangen haben und von Autos so gut wie gar keine Ahnung haben. So fühlen sich eigentlich auch die Autos an. ich habe letzte Woche meinen Leasingvertrag verlängert, aber es trotzdem noch mal mit Tester versucht. Die Autos sind keine Frage besser geworden aber dieses Digitalismus geht mir so auf den Keks.
Warum amerikanische Autohersteller nie weltweit erfolgreich waren, ist einer der wenigen Punkte, die ich genannt habe: Die Deutschen können es einfach servicetechnisch viel besser, und man bekommt für sein Geld mehr als nur ein Auto. Ich bin mir relativ sicher, dass auch die anderen Autohersteller in ein paar Jahren die Softwaretechnik hinkriegen würden. Dann wäre Tesla ja ganz schnell wieder weg vom Fenster.
nichts neues, haben wir vor 8 Monaten schon so gemacht… Daher dann auch das Highland bestellt.
30 Minuten Probefahrt ist schon sehr wenig. Um ein Auto richtig kennenzulernen braucht es schon mehr Zeit. Am Ende hatte ich selbst immer nur die Autos gekauft, die über ein Wochenende behalten konnte. Einfach auch um Ruhe zu haben alles genau zu testen und anzuschauen. Gefahren bin ich nicht mal viel mehr als bei einer normalen Probefahrt.
Ist bei Tesla auf Anfrage auch möglich. Ich selbst habe die Probefahrt um 1h überzogen und das wurde vor Ort nicht mal angesprochen. Ist also alles deutlich lockerer als es hier klingt.
Lässt der mich nur am Ursprungsort wieder raus oder kann ich auch kurz zum Einkaufen/Post usw??
