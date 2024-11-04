Renault verspricht eine Elektroauto-Revolution

Renault präsentierte vor ein paar Wochen eine „neue Art der Fahrzeugentwicklung“ und zeigte uns mit dem Emblème ein neues Konzept für ein Auto. Das, so Luca de Meo, könnte in ein paar Jahren bei den Kunden stehen und in etwa so aussehen.

Doch das ist nicht die spannende Meldung, denn eine neue Designsprache ist eine Sache, viel interessanter ist eine andere Aussage des Renault-Chefs. Wie Autocar berichtet, möchte die Marke mit diesem Elektroauto einen großen Sprung machen.

Renault plant revolutionäre Elektroautos

Dieses Konzept besitzt eine neue Plattform, bei der man nicht nur eine, sondern direkt zwei Generationen überspringen möchte. Aktuelle Elektroautos von Renault sind nicht dafür bekannt, dass die technisch überlegen sind, eher im Gegenteil.

Mit der kommenden Generation an Elektroautos möchte Renault aber nicht nur den aktuellen Stand erreichen, man möchte führend sein. Das bedeutet, dass z.B. schneller geladen wird und vor allem die Kosten um teilweise 50 Prozent gesenkt werden.

Luca de Meo spricht von einer „revolutionären Plattform“ für diese Generation, die einen technisch gewaltigen Sprung machen wird. Konkrete Details gibt es allerdings noch keine, denn ein Nachteil bleibt, diese Vision liegt in der Zukunft und kommt nicht vor 2028. Renault wirbt also, wie derzeit viele Marken, mit besseren Zeiten.

Elektroautos sind die Zukunft der Branche und das aktuelle Plateau in Europa muss überwunden werden, denn sonst verlieren die Hersteller den Anschluss an die globale Konkurrenz. Renault möchte das aber nicht, man möchte hier mitmischen.

Außerdem sind Elektroautos schon jetzt umweltfreundlicher als Verbrenner, bis 2030, so der Chef von Renault, soll dieser Antrieb 70 Prozent besser sein. Sobald das Problem mit den Akkukosten gelöst ist, werden sie auch günstiger sein, denn die allgemeinen Kosten für ein Elektroauto sind theoretisch deutlich attraktiver.