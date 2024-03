Audi A4 e-tron und A6 e-tron: Details zu den Elektro-Limousinen

Audi wird in ein paar Tagen den Q6 e-tron vorstellen, das ist der Startschuss für eine große Modelloffensive in den nächsten Monaten und Jahren. Es war jetzt eine Weile ruhig, doch in Ingolstadt ist man bereit für eine komplett neue Generation.

Bei den Verbrennern sehen wir laut Automobilwoche einen neuen A3, den Q7 (der alte Q8, die Verbrenner haben jetzt ungerade Zahlen), einen neuen A5 (also neuen A4, wenn man so will) und ein neuer Q5 ist bei Audi auch noch für 2024 geplant.

Audi startet mit neuen Elektroautos

Für uns sind aber die Elektroautos relevant und da gibt es neben dem Audi Q6 e-tron noch ein wichtiges Modell in diesem Jahr. Der Audi A6 e-tron Sportback und Audi A6 e-tron Avant sollen im Sommer gezeigt werden, kommen aber erst 2025.

Alle neuen Elektroautos nutzen die PPE-Plattform, wie auch der elektrische Audi A4 e-tron, der dann 2026 folgen soll. Nach PPE kommt SSP und das Vorzeigemodell „Landjet“ könnte laut Quelle gegen 2028 kommen und ein Audi Q10 e-tron werden.

Sowas wie ein Audi A2 e-tron (also elektrischer A3) oder Audi Q2 e-tron (also ein elektrischer Q3) deuten sich derzeit nicht an, wobei das nicht ausgeschlossen ist, denn langfristig könnte der kompakte Hatchback doch als Elektroauto kommen.

Neben den ganzen SUVs und dem Sportwagen bin ich mal auf die Limousinen und den Kombi gespannt, das aktuelle Lineup ist doch etwas eintönig. Und vor allem ein elektrischer Audi A4 wäre doch mal spannend, eine halbwegs kompakte Limousine fehlt in der kompletten Volkswagen AG, selbst der VW ID.7 wurde ein langes Schiff.

