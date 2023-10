Tesla spürt den harten Preiskampf bei Elektroautos

Tesla hat sich für einen recht aggressiven Preiskampf bei Elektroautos entschieden und senkt gerne die Kosten und erhöht diese nicht, wenn es eine neue Version (wie beim Model 3) gibt. Das kann man sich im Gegensatz zur Konkurrenz erlauben, da man eine andere Strategie fährt und voll auf das Wachstum bei Elektroautos setzt.

Der US-Konzern ist Marktführer und möchte es bleiben. Doch die Geschäftszahlen zeigen auch, dass dieser Preiskampf jetzt Spuren beim Gewinn von Tesla hinterlässt.

Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9 Prozent gestiegen, doch der Gewinn ist etwas gesunken. Die Bruttomarge sank außerdem von 18,2 Prozent im letzten Quartal auf 17,9 Prozent. Vor einem Jahr lag sie sogar bei 25,1 Prozent.

Heißt: Tesla verkauft immer mehr Autos und macht immer mehr Umsatz, aber man verdient pro Auto immer weniger. Man ist aber „weiterhin davon überzeugt, dass ein Branchenführer auch Kostenführer sein muss“, so Tesla in der Pressemitteilung.

Passend zu den Zahlen, gab es noch einen Ausblick auf das vierte Quartal, denn da steht für Tesla ein Highlight mit dem Cybertruck an. Dieser wurde immer wieder von Tesla verschoben, am 30. November soll es jetzt aber wirklich losgehen. Für uns in Europa kein relevantes Auto, für den US-Markt wird das aber 2024 sehr wichtig sein.

