Tesla Supercharger in den Riem Arcaden: Neue Schnelllader in München

Im Parkhaus des Münchner Einkaufszentrums Riem Arcaden stehen seit heute acht Tesla Supercharger-Ladestationen der neuesten Generation zur Verfügung.

An diesen Schnellladestationen können Fahrer von Elektroautos ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 250 kW aufladen, wie der Parkraumbewirtschafter APCOA mitteilt. Gefällig ist, dass die Ladesäulen nicht nur für Tesla-Fahrzeuge, sondern auch für Elektroautos anderer Marken zur Verfügung stehen.

Ziel der Kooperation zwischen APCOA und Tesla ist es, in Ballungsräumen wie München den Zugang zu einem zuverlässigen Schnellladenetz zu erleichtern. Viele Autofahrer, die keine Möglichkeit haben, zu Hause oder am Arbeitsplatz zu laden, profitieren von dieser Infrastruktur, die nun mitten in der Stadt zur Verfügung steht.

Der Ausbau des Schnellladenetzes ist Teil eines umfassenderen Plans von APCOA, bis 2035 europaweit bis zu 100.000 Ladepunkte in seinen Parkhäusern zu installieren.

Für die Besucher der Riem Arcaden bedeutet dies, dass sie ihren Ladevorgang über die Tesla-App verwalten können. Sie sehen in Echtzeit, ob Ladeplätze frei sind und können die Ladezeit für Einkäufe oder Restaurantbesuche im Einkaufszentrum nutzen.

-->