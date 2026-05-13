Panasonic erweitert Funktionen der LUMIX Lab App

Panasonic erweitert die LUMIX Lab App und die Vollformatkamera LUMIX S9 um neue Bearbeitungs- und Updatefunktionen.

Panasonic hat neue Updates für die LUMIX Lab App sowie die spiegellose Vollformatkamera LUMIX S9 angekündigt. Laut Unternehmensangaben sollen Nutzer damit mehr Möglichkeiten zur individuellen Bild- und Videobearbeitung erhalten. Die neue App-Version 3.0.0 wird ab dem 20. Mai kostenlos über die App-Stores verteilt. Das Firmware-Update für die LUMIX S9 soll im Juni 2026 folgen.

Neu ist unter anderem die Möglichkeit, Firmware-Updates kompatibler Kameras direkt über die LUMIX Lab App zu installieren. Dadurch entfällt laut Panasonic künftig der bisher notwendige Umweg über PC und Speicherkarte. Unterstützt werden mehrere aktuelle LUMIX-Modelle, darunter die S5M2, GH7 und G9M2.

Neue Funktionen für LUMIX Lab App und LUMIX S9

Die App erhält zusätzlich eine RAW-Bildbearbeitung sowie eine Funktion zur Bearbeitung von Slow-&-Quick-Videos. Außerdem lassen sich LUTs künftig mit weiteren Parametern wie Körnung, Schärfe oder Farbrauschen anpassen. Für die LUMIX S9 und die L10 wird zudem die Bearbeitung von „My Photo Style“ direkt innerhalb der App ermöglicht.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören: