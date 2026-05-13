Euro NCAP empfiehlt Rückrufreparatur für MG3

Die Organisation Euro NCAP fordert MG3 Besitzer zu einer kostenlosen Rückrufreparatur wegen eines Sitzschienenfehlers auf.

Der Rückruf basiert auf unabhängigen Crashtests, die Euro NCAP im vergangenen Jahr durchgeführt hat. Dabei zeigte sich bei einem Frontalaufprall, dass sich die Fahrersitzschiene lösen konnte und der Sitz entriegelte, wodurch ein Sicherheitsrisiko entstand.

Nach einer technischen Prüfung bestätigte MG, dass der Fehler auch im realen Straßenverkehr auftreten kann. Der Hersteller passte daraufhin das Sitzdesign an und ließ die Änderung durch Euro NCAP verifizieren, sodass die Gefahr des Lösens beseitigt wurde.

MG3 Rückruf wegen Sitzschienenproblem in Europa

Für bereits ausgelieferte Fahrzeuge wurde eine Nachrüstlösung entwickelt, die über autorisierte MG Händler kostenlos durchgeführt wird. Laut Angaben des Unternehmens sollen Halter von MG3 Modellen, die vor August 2025 gebaut wurden, bereits kontaktiert worden sein oder sollen eine Prüfung veranlassen.

Eigentümer betroffener Fahrzeuge können die Überprüfung und Reparatur ohne Kosten bei Vertragswerkstätten durchführen lassen. Die Maßnahme ist Teil einer europaweiten und britischen Rückrufkampagne für bereits verkaufte Fahrzeuge.

Ich halte den Fall für ein Beispiel dafür, wie unabhängige Sicherheitstests technische Schwachstellen sichtbar machen und Hersteller zu schnellen Korrekturen im laufenden Fahrzeugbetrieb bewegen können.