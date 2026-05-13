90 g statt 100 g: Verbraucherschützer siegen im Streit um Milka-Mogelpackung
Das Landgericht Bremen hat im Streit um Milka Schokolade eine Irreführung durch verkleinerte Füllmengen festgestellt.
Im Verfahren gegen Mondelez ging es um Milka Schokoladentafeln, deren Inhalt von 100 auf 90 Gramm reduziert wurde bei unverändertem Design und Verpackung.
Urteil zu schrumpfenden Verpackungsinhalten bei Milka
Das Gericht folgte der Argumentation, dass der Wiedererkennungseffekt der Verpackung eine Fehlvorstellung über den Inhalt erzeugen könne und Verbraucher nicht verpflichtet seien, jede Packung detailliert zu prüfen. So heißt es (PDF):
Die Kammer hat entschieden, dass in der beanstandeten Füllmengenreduzierung eine sogenannte relative Mogelpackung und somit eine Irreführung des Verbrauchers zu sehen ist. Zwar ist nach Ansicht des Gerichts die Verpackung isoliert betrachtet nicht zu beanstanden, aus dem Vergleich mit dem früheren Produkt vor der Umstellung ergebe sich aber eine Fehlvorstellung des Verbrauchers über die Füllmenge. Die Irreführung liege in der Diskrepanz zwischen tatsächlichem Inhalt und optisch vermittelter Erwartung bei einem dem Verbraucher seit Jahren bekannten Produkt. Die hier betroffenen Endverbraucher, die die Milka Schokolade der Beklagten kaufen, würden dieses Produkt kennen. Sie gingen aufgrund der (abgesehen von der Grammatur) unveränderten Verpackung des Produkts davon aus, nach wie vor die ihnen bekannte 100 g Schokolade zu erwerben.
Um die Irreführung auszuräumen, hätte es aus Sicht der Kammer eines Hinweises auf der Verpackung bedurft. Dieser Hinweis müsse deutlich, verständlich und wahrnehmbar ausgestaltet sein. Er müsse in der praktischen Kaufsituation eine reale Chance haben, wahrgenommen zu werden und dürfe also nicht bloß formal vorhanden sein, sondern müsse im Gesamtbild tatsächlich aufklären. Wie die Beklagte solche Hinweise tatsächlich vornimmt, sei aber im Ergebnis ihr überlassen.
Eines solchen deutlichen Hinweises bedarf es nach dem Urteil der Kammer zumindest für einen Zeitraum von vier Monaten nach der Reduzierung der Füllmenge, so dass der Verbraucher diese ausreichend verinnerlichen kann.
Die Verbraucherzentrale fordert klare gesetzliche Vorgaben, darunter verpflichtende Hinweise bei reduzierter Füllmenge und eine Anpassung der Verpackungsgröße. Zudem verweist sie auf frühere Urteile, in denen bereits ähnliche Praktiken untersagt wurden.
Ich halte die Entscheidung für ein wichtiges Signal im Umgang mit versteckten Preiserhöhungen im Lebensmittelhandel, da Transparenz für Verbraucher entscheidend bleibt.
Unabhängig vom Gerichtsverfahren war die Umstellung bereits zur „Mogelpackung des Jahres gekürt“ gekürt worden.
Kunden sollten Milka Tafeln einfach im Laden versauern lassen. 1,99€ für 90g ist krank. 😆
Sehe ich auch so. Einfach nicht kaufen.
Ist mir auch sauer aufgestoßen und kaufe ich seitdem nicht mehr. Edeka macht das mit ihrer Herzstücke jetzt auch!
Finde ich äußerst schwierig das Urteil.
Die Inhaltsangabe ist auf der Packung ersichtlich. Was soll der Hersteller den noch tun?
Für die Übergangszeit in großer Schrift an gut lesbare Stelle auf der Vorderseite der Hinweise „Achtung! Nur noch 90 Gramm Inhalt“
Den Zusatz „weil wir den Hals nicht vollbekommen“ wird der Gesetzgeber wohl eher nicht vorschreiben.
Puh, das sind so sinnlose Klagen … Ja, Mogelpackungen sind mies und ja, es sollte eine Kennzeichnungspflicht wie z. B. in Frankreich geben, wenn sich Packungsgrößen ändern…
Ich finde aber, 50g von 100g kann nun wirklich JEDER unterscheiden… Muss man dafür ein ehrenwertes deutsches Gericht hernehmen? Von 100g auf 90g, oder gar 85g ist ne ganz andere Nummer. Das merkt der Kunde nämlich wirklich zunächst einmal nicht. Da ist aber Milka nicht das einzige Beispiel.
Vor ein paar Jahren waren plötzlich nur noch 175g statt 200g in einer Haribo-Tüte. Gleichzeitig stiegen die Angebotspreise ebenfalls. Das sind so Dinge, die merkt der Kunde einfach nicht und da sollten Grenzen gesetzt werden.
50g kann man von 100g unterscheiden, wenn es die Verpackung zulässt. Bei einem gleichgroßen Karton drumrum (und evtl. sogar noch einigen Gramm Füllmaterial) glaube ich nicht, dass du ohne direkten Vergleich etwas merkst. Und die machen ja wirklich auch die übelsten Trickereien.
Bei Kaufland haben sie bei den Knoppersriegel Imitat einfach ein Riegel rausgenommen und die Packung gleich groß gelassen.
Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht die Umverpackung anzupassen. Bin mal gespannt ob da jetzt auch ein Gericht bemüht wird.
Und das bringt jetzt was?
Wurde Milka/Mondelez zu einer Strafe verdonnert?
Können Kunden nun auf eine Entschädigung hoffen?
Bleibt also wie bisher und die Unternehmen werden sich neue Tricks überlegen.