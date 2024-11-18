The Game Awards 2024: Das sind die Spiele

Die Show „The Game Awards“ gilt als größte und wichtigste Veranstaltung, wenn es um die besten Spiele des Jahres geht. Man versucht hier ein subjektives Thema (es gibt kein „bestes Spiel des Jahres“) in eine objektive Veranstaltung zu packen.

Doch die Werbeveranstaltung von Geoff Keighley ist für viele wichtig und ich finde es auch interessant, die Nominierungen und Gewinner zu verfolgen. Ab heute gibt es auf der offiziellen Homepage der „The Game Awards“ einen Überblick dazu.

Das Event selbst findet dann übrigens am 12. Dezember statt, es ist auch schon das 10. Jubiläum der Veranstaltung. Für mich sind aber die ganzen Trailer und die Details zu neuen Spielen relevant, denn das mit der Werbeveranstaltung war nicht nur ein Witz, die Events von Keighley werden gerne für Ankündigungen genutzt.

Spiel des Jahres Nominierungen

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC)

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: Refantazio

