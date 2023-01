The Last of Us: Staffel 2 offiziell von HBO bestätigt

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: The Last of Us bekommt eine zweite Staffel bei HBO. Die erste Staffel kommt derzeit sehr gut an und da ist es nicht überraschend, dass HBO weitermacht. Details stehen bisher noch aus.

Neil Druckmann, der Chef von Naughty Dog, dem Entwicklerstudio hinter The Last of Us für die PlayStation, hat jedoch verlauten lassen, dass sich Staffel 2 dann mit Part 2 des Spiels beschäftigt, die erste Staffel bei HBO handelt derzeit Part 1 ab.

Ich bin jedenfalls gespannt, wie sie das mit dem Übergang von Staffel 1 zu Staffel 2 machen und wann die Serie weitergeht. Meine Vermutung bleibt: Staffel 2 kommt 2024 zusammen mit The Last of Us Part 2 Director’s Cut (quasi eine PS5-Version) und 2025 sehen wir dann The Last of Us Part 3 und kurz danach die dritte Staffel.

