The Legend of Zelda: Nintendo deutet ersten Film an

Super Mario ist ein riesiger Erfolg im Kino und Nintendo hat schon vor ein paar Wochen angedeutet, dass das zu weiteren Filme führen könnte. Einige waren mit Sicherheit schon in der Planung, doch nach so einem Erfolg ist noch mehr möglich.

Zelda-Film ist für Nintendo interessant

In einem Interview mit Polygon haben sich die Zelda-Schöpfer dazu geäußert und Eiji Aonuma ist sehr an so einem Film interessiert. Doch nicht nur das, er gibt an, dass es intern auch Interesse daran gibt. Hidemaro Fujibayashi schiebt nach, dass es auch von den Fans abhängt, da wird man also sicher auch Kommentare lesen.

Passend zum Start des neuen Zeldas ist das für einige Fans sicher eine durchaus gute Nachricht, wobei Link (der Held der Spiele) nicht spricht (jedenfalls hören wir das als Spieler nicht, er interagiert mit anderen Charakteren) und bei einem Film wäre es schon praktisch (für die Fans aber sicher komisch), wenn Link etwas sagt.

Zelda ist jedenfalls eine der beliebtesten Marken von Nintendo und im Gegensatz zu Super Mario wäre diese Reihe auch für einen Film geeignet, da es sowas wie eine Story gibt. Es würde mich nicht wundern, wenn diese Idee umgesetzt wird.

