Tears of the Kingdom: Nintendo feiert Start des neuen Zelda

Die Trailer wurden gut angenommen und die Erwartungen waren hoch, doch die Reviews waren positiv. Jetzt stellt sich die Frage, ob das neue Zelda auch bei den Nutzern an Breath of the Wild herankommt – oder es sogar noch übertreffen kann.

Nintendo feiert den heutigen Lauch mit einem Trailer und wer sich erst jetzt für den Kauf entscheidet, der kann bei Amazon vorbeischauen, wo das neue Zelda wieder auf Lager ist und wo man den Preis heute ebenfalls auf 59,99 Euro gesenkt hat.

Vor mir liegt bereits die Nintendo Switch OLED und mich erreichte am Morgen ein Code, der Test beginnt also noch heute und ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen frohen Zelda-Launch-Tag, bei mir wird es jetzt eine Weile dauern, bis ich meinen Senf dazu abgebe, denn ich will mir hier viel Zeit lassen.

