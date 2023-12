The One Piece: Netflix legt den Klassiker neu auf

Netflix scheint sehr zufrieden mit der Realverfilmung von One Piece zu sein, was man in meinen Augen auch sein darf, und daher wagt man sich jetzt auch an den alten Klassiker. Das Original wird als „The One Piece“ neu bei Netflix aufgelegt.

Wir bekommen also eine neue Animationsserie, die von den WIT Studios produziert wird. Diese neue Serie „stellt die Geschichte des Originals nach“ und wenn man das gut umsetzt, dann landet das definitiv auf meiner Liste, ich habe sowieso schon überlegt, ob ich nach der Realverfilmung das Original schaue – jetzt warte ich noch.

Ein offizielles Datum hat Netflix bisher übrigens nicht kommuniziert, wir wissen also nicht, wann die erste Staffel kommt. Da man aber mit dem 25. Jubiläum wirbt, was 2024 stattfindet, könnte ich mir gut vorstellen, dass die erste Staffel dann kommt.

The Addams Family: Netflix hat große Pläne rund um Wednesday Wednesday ist eine der erfolgreichsten Serien bei Netflix und daher hat man schon sehr früh eine zweite Staffel bestätigt, die vielleicht 2024 erscheint. Doch Netflix hat größere Pläne, denn man […]18. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->