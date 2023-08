Those About To Die: Prime Video sichert sich Historiendrama-Serie mit Anthony Hopkins

Prime Video bringt die Drama-Serie „Those About To Die“ von Regisseur Roland Emmerich exklusiv nach Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, in die Niederlande, nach Österreich, in die Schweiz, nach Irland, Polen, in die Türkei, nach Andorra, Monaco, Luxemburg und Belgien.

Die Serie basiert auf dem Buch von Daniel Mannix und taucht ein „in die spektakuläre und korrupte Welt der Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe im alten Rom“. Die Dreharbeiten finden derzeit in den Cinecittà Filmstudios in Rom statt und alle Episoden der ersten Staffel werden ab 2024 exklusiv bei Prime Video im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft verfügbar sein. Zur Besetzung gehören bekannte Schauspieler wie Anthony Hopkins, Iwan Rheon und Tom Hughes.

