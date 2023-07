Threads: Mit dieser App geht Instagram neue Wege

Man bekommt den Eindruck, dass die Strategie von Elon Musk so langsam an ihre Grenzen kommt und Rechnungen nicht mehr bezahlt werden. Daher versucht man alles, damit die Twitter-Nutzer ein Abo abschließen, jedes Mittel wird genutzt.

Apps werden beschnitten, die Zahl der Tweets, die man am Tag sehen kann, werden eingeschränkt, jede Woche passiert etwas, das viele Nutzer abschreckt. Was bei mir auch schon lange dafür gesorgt hat, dass ich Twitter kaum noch nutze.

Threads: Eine Alternative für Twitter?

Zeit für eine Alternative? Diese Chance möchte Mark Zuckerberg nutzen, denn die Kritik an Twitter war selten so groß. Meta hat in den letzten Wochen an einer App gearbeitet, die sich Threads nennt und die man als Instagram-App vermarktet.

Die Idee für eine App namens Threads ist alt und wurde immer wieder geändert, jetzt soll es eine Alternative für Twitter werden. Instagram hat viele Dienste sehr erfolgreich kopiert in den letzten Jahren, nun ist Twitter in den Fokus geraten.

Im US-Store von Apple findet man Threads bereits, die App setzt einen Account bei Instagram voraus und wird dann ab dem 6. Juli. global starten. Die Seite im Google Play Store ist ebenfalls schon online, der Dienst startet also für Android und iOS.

Vom Regen in die Traufe? Ja, womöglich, aber wir sind an einem Punkt, an dem mir Meta und Mark Zuckerberg lieber als Elon Musk sind. Hätte ich auch nicht gedacht.

Allerdings glaube ich nicht, dass Threads das neue Twitter wird. Snapchat und TikTok passen vom Stil zu Instagram, Twitter irgendwie nicht. Konkurrenz ist aber immer gut, diese fehlt Twitter noch und Mastodon konnte nicht die Stirn bieten.

