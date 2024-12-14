Smart Home

Tineco iCarpet Spot Cleaner vorgestellt – reinigt Teppiche und mehr

Tineco erweitert sein Portfolio um den iCarpet Spot Cleaner, ein speziell für die Entfernung von Flecken auf Teppichen, Polstern und Treppen entwickeltes Gerät.

Der Reiniger wurde entwickelt, um hartnäckige Flecken wie Blut, Öl, Kaffee oder Tomatensoße sowie unangenehme Gerüche effektiv zu entfernen. Mit einer Motorleistung von 300 W und einem Gewicht von 3,7 kg ist das Gerät vergleichsweise handlich. Die Kabellänge von 4,5 Metern ermöglicht einen flexiblen Einsatz, während der Geräuschpegel unter 82 dB(A) bleibt.

Der iCarpet Spot Cleaner ist mit getrennten Frisch- und Schmutzwassertanks ausgestattet, die ein hygienisches Arbeiten ermöglichen sollen. Zum Lieferumfang gehören eine Vorbehandlungslösung zur Entfernung tiefer sitzender Flecken und ein Aufsatz für Hartböden.

Das Gerät ist ab sofort bei OTTO erhältlich, hat zwei Jahre Garantie und erfüllt Sicherheitsstandards wie CE und GS. Die UVP liegt bei 199 Euro, im Verkauf ist er aber bereits ab 149 Euro.

