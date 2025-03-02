Tony Hawk’s Pro Skater: Nächste Woche wird es spannend
Vor ein paar Tagen haben wir gehört, dass eine Ankündigung rund um Tony Hawk’s Pro Skater ansteht und jetzt ging es schneller als erwartet, denn kurz nach dieser Meldung ging ein Countdown auf der offiziellen Webseite des Spiels online.
Dieser läuft am Dienstag (3. März) ab und es wäre möglich, dass wir dann Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 als Remake sehen. Falls es nicht doch ein ganz neues Spiel der Reihe ist, aber das würde man (vermutlich) doch deutlich größer ankündigen.
in Smart Home
in Smart Home
in Mobilität
in News
in Smart Home
in Smart Home
in Mobilität
in Social
in Gaming
in News