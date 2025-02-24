Gaming

Spider-Man 3 kommt: Neues PlayStation-Spiel bleibt sich treu

Autor-Bild
Von
1 Kommentar
Spider Man 2 Ps5 Header

Insomniac Games hat letztes Jahr verraten, dass Spider-Man 2 abgeschlossen ist und dürfte sich gerade auf Wolverine fokussieren, das nächste Spiel für die PS5. Es könnte 2026 erscheinen, aber bisher haben wir kein konkretes Datum von Sony.

Im Hintergrund plant man allerdings schon das nächste Projekt, denn dank einer Roadmap von 2023 wissen wir, dass Spider-Man 3 geplant ist. Es könnte, mit Blick auf das damals geplante Jahr, ein Launch-Titel für die neue PlayStation 6 werden.

Spider-Man 3 wieder mit zwei Spinnen

Eine Frage, die sich einige nach dem Ende von Spider-Man 2 (Achtung, es folgen Spoiler) vielleicht gestellt haben: Wie geht es mit Peter Parker weiter? Das Spiel hat durchaus angedeutet, dass Miles Morales jetzt in den Fokus der Reihe rücken wird.

Das könnte auch sein, aber Peter Parker ist dabei und keine Sorge „er sitzt nicht nur auf der Couch“, so Yuri Lowenthal, der Spider-Man in den Spielen darstellt, in einem Gespräch mit The Direct. Und Peter Parker „ist nicht verschwunden, versprochen“.

Mehr darf er nicht sagen, aber theoretisch dürfte er gar nichts sagen, denn weder Sony noch Insomniac Games haben den dritten Teil offiziell bestätigt. Es war klar, dass das Spiel kommt, aber eine finale Bestätigung gab es bisher eben noch nicht.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Finde das jetzt nicht den großen Sprung seit dem letzten großen Spiderman Game auf dem Super Nintendo.

    Antworten

