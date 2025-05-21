Trade Republic erhält MiCAR-Lizenz

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat dem Berliner Finanztechnologieunternehmen Trade Republic eine vollständige Lizenz gemäß der EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) erteilt.

Damit darf das Unternehmen Krypto-Vermögenswerte verwahren, Überweisungsdienste anbieten sowie Kundenaufträge ausführen und übertragen. Mit der Zulassung darf Trade Republic seine Dienstleistungen in allen 30 Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) anbieten.

Die MiCA-Verordnung dient der Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens für Krypto-Assets in der Europäischen Union. Ziel ist es, Anlegerschutz und Finanzstabilität sicherzustellen und gleichzeitig innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu fördern. Eine MiCAR-Lizenz ermöglicht es Unternehmen, grenzüberschreitende Dienstleistungen innerhalb des EWR zu erbringen, ohne in jedem Land separate Genehmigungen einholen zu müssen.

BaFin erteilt EU-weite Krypto-Lizenz an Trade Republic

Deutschland spielt eine zentrale Rolle bei der Vergabe von MiCAR-Lizenzen innerhalb der EU. Von den ersten 25 erteilten Lizenzen stammen neun aus Deutschland, was einem Anteil von 36 Prozent entspricht. Die Lizenzvergabe an Trade Republic erfolgt in diesem Kontext und stärkt die Marktstellung des Unternehmens im Wettbewerb um europäische Krypto-Kunden.

Mit der neuen Genehmigung kann Trade Republic viele seiner kryptobezogenen Dienstleistungen künftig intern umsetzen, wodurch sich eine höhere Kontrolle über die Abläufe ergibt. Für den eigentlichen Handel mit Kryptowährungen bleibt das Unternehmen jedoch weiterhin auf externe Partner angewiesen.

Trade Republic wurde 2015 gegründet und verwaltet mittlerweile ein Vermögen von rund 100 Milliarden Euro für über acht Millionen Kunden in Europa.

