Uber Reservierungsfunktion startet in mehr deutschen Städten

Uber startet mit Uber Reserve eine Funktion in weiteren deutschen Städten, die das Reservieren einer Fahrt auf Knopfdruck ermöglichen soll.

Das App-Feature war bisher bereits in Berlin, Frankfurt am Main und München verfügbar. Ab sofort können auch in Düsseldorf, Hannover, Köln, Leverkusen, Neuss und Stuttgart Fahrten auf Knopfdruck bis zu 30 Tage im Voraus reserviert werden.

In allen genannten Städten ist dies für die Vermittlungsoption UberX möglich, in ausgewählten Städten auch für weitere Optionen wie Uber Comfort, Uber Green, Uber Premium und UberXL. In Berlin, Frankfurt am Main und München ist die Buchung zudem ab sofort bis zu 90 Tage im Voraus möglich.

Überblick der Verfügbarkeit von Uber Reserve:

Berlin: UberX, Comfort, Premium, UberXL

Düsseldorf: UberX, Green, UberXL

Frankfurt: UberX, Comfort, Premium

Hannover: UberX

Köln: UberX, Green, UberXL

Leverkusen: UberX, Green, UberXL

München: UberX, Green, Comfort, Premium

Neuss: UberX, Green, UberXL

Stuttgart: UberX

Die Vorausbuchungen über die Funktion soll sich laut Uber für Situationen eignen, in denen es wichtig ist, dass man pünktlich los- und ankommt.

Uber Reserve – so funktioniert es

Die Nutzer wählen in der Uber-App den Tag, die Zeit und den Ort für die gewünschte Fahrt aus. Diese können sie bis zu 30 Tage im Voraus buchen, es müssen aber immer mindestens 30 Minuten zwischen Buchung und Fahrt liegen. Anschließend vermittelt Uber die Fahrt an ein Mietwagenunternehmen.

Der Fahrer kommt laut Uber fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit am Abholort an. Zusätzlich ist eine fünfminütige Wartezeit kostenlos inbegriffen. Die Stornierung ist für Kunden bis zu einer Stunde vor der Fahrt kostenfrei. Storniert der Nutzer weniger als 60 Minuten vor der Fahrt, muss dieser eine Stornierungsgebühr zahlen.

Preis der Buchung steht vorab fest

Genau wie bei regulären UberX-Fahrten, die unmittelbar vermittelt werden, steht auch bei Uber Reserve der Preis bei der Buchung fest und ändert sich auch im Fall einer längeren Fahrzeit oder bei Stau nicht.

Die Fahrgäste sehen vor Fahrtantritt jeweils den Namen des durch Uber vermittelten Mietwagenunternehmens sowie das Profil des Fahrers mit Fotos, Kennzeichen und Service-Bewertung. Die Bezahlung funktioniert automatisch bargeldlos mit Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Google Pay.

Kooperation mit Mietwagenunternehmen

Uber kooperiert nach eigenen Angaben ausschließlich mit lokalen, lizenzierten Mietwagenunternehmen, die die Beförderungsleistung durchführen. Die Fahrer der Partnerunternehmen besitzen allesamt einen Personenbeförderungsschein und erfüllen sämtliche Voraussetzungen für die gewerbliche Personenbeförderung. Alle Fahrten sind dementsprechend laut Uber vollständig versichert.

Ausfahrt im BMW i4: Wie gut ist die Basisversion? Letztes Jahr konnte ich mit dem BMW i4 M50 die absolute Top-Version des neuen i4 testen und war durchaus angetan. Sehr teuer, aber auch sehr spaßig. Doch wie gut ist […]20. April 2023 JETZT LESEN →

-->